Bolaños dice que Feijóo tiene "sudores fríos" por enfrentarse a un Sánchez "líder europeo del debate energético"

El Gobierno no deja de dar muestras de desesperación rozando el ridículo. La última fanfarronada la ha soltado el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo tiene "sudores fríos" al saber que tendrá que debatir el martes en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "líder del debate energético en Europa".

"Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que tenía que debatir con el presidente el martes en el Senado", ha valorado Bolaños en declaraciones durante su visita a los trabajos de búsqueda y exhumación de víctimas de la violencia franquista en el cementerio de Colmenar Viejo (Madrid). Olvida Bolaños que el debate fue exigido por el propio Feijóo el pasado sábado y en un principio Sánchez se negó a enfrentarse con el gallego.



El ministro ha considerado que en el PP se pusieron "tan nerviosos" después de que Sánchez solicitara su comparecencia que no supieron leer "las tres líneas" de la solicitud, lo que explicaría a su juicio que los 'populares' digan que el formato del debate no es exactamente lo que ellos querían. Feijóo había pedido un debate sobre la situación general de España, no solo sobre energía, pero Sánchez no se atrevió y limitó el debate a la crisis energética. Finalmente aceptó hablar también de la situación económica.

"El martes se confrontan las medidas y propuestas del Gobierno español, que marcan el paso en Europa para ahorrar energía, para reducir la factura de la luz, también para ser solidarios con países europeos, frente a la nada más absoluta que es el proyecto del PP", ha reivindicado el ministro, que lidera la campaña de insultos al líder de la oposición ante el batacazo que vaticinan las encuestas al PSOE en las próximas elecciones.

Por otra parte, respecto a la petición ahora de los 'populares' de que se baje el IVA del gas del 21 al 5% como se ha hecho con la luz, Bolaños ha afeado que "el PP cuando está en la oposición y cuando está en el Gobierno los sube". Así, ha recordado que fueron ellos los que subieron el IVA de la electricidad del 18 al 21% y ha sido el actual Gobierno de coalición el que lo ha bajado primero al 10 por ciento y luego al 5. Bolaños ha omitido que esa rebaja se produjo a proposición del PP pese a que al principio se negaron.

Por otra parte, Bolaños ha aprovechado para poner de relieve el liderazgo que, a su juicio, está demostrando Sánchez en Europa y que quedó plasmado con su participación la víspera en una reunión del Gobierno alemán en Meseberg. Curiosamente, ese liderazgo no ha tenido ningún eco en la prensa internacional.

En su opinión, es "motivo de orgullo" el que el presidente esté liderando el debate energético en Europa "con propuestas, con medidas que salen y nacen en España pero que hacen suyas la Comisión Europea y su presidenta, y otros países como Alemania y esperemos que también Francia".

"España fue el primer país que propuso intervenir el mercado energético y ahora Europa hace suya esa propuesta y también propone que se intervenga el mercado energético para recudir el precio de la electricidad", ha resaltado, apostando también por el gasoducto Midcat con Francia "para garantizar el suministro y las reservas en toda en Europa". Un gasoducto que ya fue propuesto por Rajoy en su día y se encontró, como ahora, con el rechazo de Francia.

Sin embargo, las noticias que provienen de Alemania apenas nombran el gasoducto. "Alemania está mejor preparada ante las nuevas 'labores de mantenimiento' del Nord Stream", tuiteó hoy Klaus Müller, presidente de la Bundesnetzagentur de Alemania o Agencia Federal de Redes.

Indicó que los depósitos de gas están casi al 85 % llenos en Alemania y el país ahorra gas y las terminales de Gas Natural Licuado (GNL) "llegarán". "Gracias a Bélgica, Holanda, Noruega (y pronto Francia) fluye gas", escribió, sin mencionar ni a España ni a Pedro Sánchez para disgusto de la Corte sanchista.

"Las propuestas y medidas que España pone en marcha en Europa se valoran y además se intentan implementar ahora", ha reivindicado un Bolaños desatado en alabanzas al jefe.