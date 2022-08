Tomás Gómez: ahora "el PSOE es el aliado de la izquierda más radical y Feijóo el freno a Vox"

El Mundo

"Feijóo propondrá a Sánchez bajar el IVA del gas del 21% actual al 5%". Y el presidente le responderá que es un negacionista, un terraplanista y un gafotas. No sé ni para qué se molesta Feijóo.

"Sánchez asegura que le 'encantaría' viajar a Argelia tras recibir el 'apoyo total' de Alemania a la interconexión gasista". La UE, a la gresca esta vez por el tubo que tiene que atravesar el Pirineo. "El principal escollo para la construcción de ese gasoducto siempre ha sido Francia, recelosa de perder una posición comercial de privilegio en el suministro de energía a otros países de Europa, en buena medida gracias a su potencia nuclear. Pero es incompatible pretender el liderazgo del europeísmo, a lo que siempre ha aspirado Macron, y al mismo tiempo proteger intereses chovinistas que chocan con el espíritu democrático de la Unión: la cesión de soberanía en aras del bienestar común. Es evidente lo que Scholz busca en Sánchez: una alternativa al gas ruso a través de los Pirineos. Y es de desear que Macron secunde esa imperiosa necesidad de todos los europeos -no solo de los alemanes- a los que el expansionismo criminal de Putin ha arrancado del sueño de la razón y ha persuadido de dar pasos acelerados hacia la consecución de la autonomía energética", dice el editorial. "Europa avanza, pese a todo, hacia una mayor coordinación, y España juega un papel. Es una buena noticia", celebra.

Emilia Landaluce rebaja el optimismo de los que ven cerca el fin del régimen sanchista. "Los sondeos, reconocen incluso en el PSOE, no son buenos para el partido y sus barones empiezan a ver a Sánchez como veneno para las urnas. O sea: una rémora para los resultados de los próximos comicios autonómicos y municipales. Pero, como el Gobierno avisa desde las elecciones andaluzas, queda un año y medio para las elecciones". Una eternidad, en eso tienen razón. "Algunos auguran un infierno para el Gobierno socialista en los meses venideros, pero mientras tenga prietas la filas de sus apoyos solo le queda esperar". El infierno será para los ciudadanos, en el Gobierno viven como marajás.

El País

"Sánchez y Scholz presionan a Macron para que acepte la interconexión de gas a través del Pirineo". "Los mandatarios coinciden en sus recetas contra la crisis y ambos afrontan problemas internos mientras sufren en las encuestas". Coinciden tanto que Alemania baja impuestos para aliviar el sufrimiento de sus ciudadanos mientras Sánchez nos fríe mientras él se forra.

A Carlos Cué le está sucediendo que se ha mimetizado de tal manera con su amo que muestra serios problemas con la verdad. "Sánchez ha decidido forzar un cara a cara con Feijóo la próxima semana en el Senado para tratar de mostrar las debilidades que la Moncloa encuentra en el candidato del PP, en este momento favorito en las encuestas para unas elecciones para las que queda un largo año y medio". Falso, Carlos, fue Feijóo el que retó a Sánchez para que fuera al Senado a debatir, date una vuelta por Google, lo mismo estabas de vacaciones y no te enteraste, pero chico, antes de quedar como un ignorante o un mentiroso, mejor informarse.

Cué podría haber leído a su compañero José Marcos antes de escribir el párrafo falso. "Sánchez acepta un cara a cara con Feijóo en el Senado sobre energía, pero el PP reclama ahora un debate de política general". Bueno, esto tampoco es exacto. El líder del PP había reclamado un debate sobre la situación general de España el sábado pasado en el acto en el que arrancó el inicio del curso político. Lo que ha perdido con el sanchismo este periódico antes prestigioso.

El esfuerzo de Pepa Bueno por vender el liderazgo internacional de Sánchez en el editorial es de vergüenza ajena. O enternecedor, según se mire. "La presidenta del organismo comunitario, Ursula von der Leyen, se rindió este lunes a la evidencia y anunció: 'Necesitamos un instrumento de emergencia que sería activado muy rápidamente, quizá en cuestión de semanas'. Von der Leyen reconoce, año y medio después de que lo plantease el Gobierno de Pedro Sánchez". Es que Sánchez es un visionario, no sabemos lo que tenemos, este país no sabe valorar la joyita de presidente que tiene… en fin no sigo que me pongo colará.

ABC

"Adiós a míster perestroika". "Muere Mijaíl Gorbachov, el hombre que liquidó la URSS y firmó el fin de la Guerra Fría". "El PP reclama un pleno sobre política general y no solo de energía". Dice el editorial que "el PSOE continúa noqueado con el resultado de las elecciones andaluzas que concedieron la mayoría absoluta al PP, y sin aclararse sobre qué estrategia seguir para tratar de minar la credibilidad de Alberto Núñez Feijóo".

Hasta el momento, lo que hemos visto es "un verano de insultos constantes a Feijóo para debilitarlo. La ofensiva llevó hasta a once ministros a tildar a Feijóo de insolvente, inmaduro, cínico, trumpista, extremista, vago, sectario, incompetente…". Y negacionista, Quirós, la última es que los ministros repitan como papagayos que Feijóo es negacionista.

"En el PSOE se ha instalado un temor nervioso y creciente porque el mensaje de que todos los males son siempre culpa de Vladímir Putin o de Núñez Feijóo no cala". Sobre todo, el que no cala es Sánchez, que cae mal, muy mal, fatal.

"Pretender presentar a la opinión pública a Feijóo como un recién llegado, infravalorando cuatro mayorías absolutas en Galicia, o equipararlo a un radical necesitado de populismo, ha sido un error del sanchismo". Es que que el sanchismo tache a alguien de radical produce carcajadas. Es como cuando Sánchez llama a Feijóo mentiroso, que te sale la risa floja.

"Primero, porque el PSOE ya pierde votos tensionando tanto la polarización ideológica. Y segundo, porque difícilmente podrá encontrar a un líder de la oposición más moderado en sus formas y ofertas". Un señor frente a un patán.

"El éxito de Feijóo en los sondeos se basa en haber dado la vuelta a la estrategia de confrontación de Pablo Casado. Y el error de Sánchez es ningunear su deterioro y creer que basta una sobrexposición en la calle, años después de no pisarla, para revertir su pérdida de credibilidad". Estamos expectantes por ver cómo se le recibe cuando baje del Falcon y pise asfalto.

La Razón

"Cada comunidad del PP enviará al Gobierno su propio plan de medidas de ahorro energético". Ya imaginamos lo que va a hacer el Gobierno con esos planes, pero mejor no lo ponemos, que es de mal gusto.

"Cada comunidad del PP hará llegar al Gobierno su propuesta, pero bajo un mínimo común denominador: no pillarse los dedos con iniciativas que la izquierda pueda usar en su contra", dice Carmen Morodo. Ilusos, cualquier iniciativa del PP la usará la izquierda en su contra sea cual sea.

"En el PP también estudian cómo reaccionar para silenciar esta campaña de la izquierda que pretende anular la identificación del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, con un político constructivo, de Estado, y que marca una diferencia con respecto a las etapas anteriores. Esa imagen triunfa en un segmento electoral que puede ser clave para marcar una distancia suficiente con el PSOE en las elecciones generales. Distancia de la que depende que el PP gobierne sin tener que incluir a Vox en el gabinete". ¿En serio que en el PP creen que llamar negacionista a Feijóo influye en el voto de la gente?

"Encontrar el equilibrio entre la oposición y el pacto es complicado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una apuesta clara por Bildu y sus socios. Reprocha al PP su oposición a todo, pero tampoco deja resquicio a la negociación y al acuerdo con el principal partido de la oposición". A Sánchez no se le pasa por la cabeza ninguna negociación ni acuerdo con el PP, lo ha dejado claro durante toda la legislatura en la que no ha llamado al PP para acordar nada y ha presentado sus decretos y decisiones como si fueran lentejas.

Tomás Gómez dice que "Sánchez y Feijóo han empezado una de las campañas electorales más largas que se recuerden de cara a un año sembrado de elecciones" y "en principio no pintan bien las cosas para el PSOE". Más bien pintan bastos, jeje.

"Los antiguos asesores y alguno de los nuevos de Sánchez le aseguran en sus cuchicheos al oído que el tirón de los candidatos podrá corregir la tendencia a la baja que experimenta la marca". Es lo que tienen los candidatos del PSOE, que son súper conocidos. Algunos como el de Madrid, por ejemplo, está en boca de todos.

"Sin embargo, el efecto es al revés. Siendo una realidad que los votantes diferencian cada vez más el voto según a la institución que se elige, no es menos cierto que cuando las siglas están deterioradas, caen los apoyos en todos los procesos electorales y, es probable, que se dé un voto de castigo a Sánchez en la papeleta municipal. Ello es consecuencia del modelo personalista que ha practicado el líder socialista que ha conseguido identificar la marca con su propia persona, anulando la proyección pública de otros liderazgos". De hecho, al PSOE ya solo se le conoce como sanchismo.

"Un último factor va a ser determinante. El PSOE se ha convertido el aliado de la izquierda más radical y ya no representa el freno a la extrema derecha, papel que ha empezado a representar Feijóo, haciendo del PP la cesta del voto útil frente a Vox". Lo que le faltaba a Sánchez, perder la baza de Vox. Chúpate esa.