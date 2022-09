Aragonès no irá a la manifestación separatista de la Diada por temor a que le increpen

El republicano Pere Aragonès, segundo de Oriol Junqueras y presidente de la Generalidad, no acudirá a la manifestación del 11 de septiembre organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Aragonès teme que le ocurra como el año pasado, cuando fue silbado, increpado e insultado por algunos asistentes, de modo que en esta edición ha excusado su asistencia no sin antes deslizar que no sería "coherente" asistir a una exhibición de rechazo a los partidos independentistas y a las instituciones catalanas en vez de al Estado.

A las dudas sobre la capacidad de movilización de la ANC se suma ahora el plantón del presidente de la Generalidad ante el cariz que está tomando la manifestación. La entidad separatista que lideró las movilizaciones durante el proceso separatista. En el manifiesto preparado para este 11-S, la fiesta regional de Cataluña, la ANC afirma que "se ha acabado esperar nada de los partidos, sólo el pueblo y la sociedad civil organizada podrán alcanzar la independencia". Y añade que "la victoria del 1-O y la mayoría independentista del Parlamento no se pueden malgastar en mesas de diálogo con el Estado español y en trifulcas internas".

El ejemplo de Mas

Estas consideraciones son suficientes para que el equipo de Aragonès haya descartado la asistencia a la marcha y se remita a lo que hacía Artur Mas durante su etapa como presidente autonómico. Mas no asistía porque decía que quería preservar el carácter institucional y representativo de toda la sociedad catalana de su cargo.

Quienes sí acudirán a la manifestación son consejeros de Junts per Catalunya (JxCat) como Gemma Geis o Jaume Giró, así como la expresidenta del parlamento autonómico, Laura Borràs, que espera darse un baño de masas con un público muy sensible a sus evoluciones políticas. ERC y JxCat están en permanente cruce de acusaciones y navajeo político tanto por el papel de Laura Borràs como por la mesa de diálogo con el Gobierno en la que sólo participa la parte de ERC del gobierno regional.