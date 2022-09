El Gobierno de Pedro Sánchez ha metido una marcha más en su agenda política durante los meses veraniegos. De la aprobación de su decreto sobre la energía o la Ley del Sí es Sí hasta acciones como acercar a etarras sanguinarios como Txapote o Parot a las cárceles vascas en Moncloa no han tenido ningún descanso.

En este sentido, Rosa Díez ha asegurado en su sección #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico en esRadio que "los malos no descansan y los que creemos que hay que defender las instituciones y la democracia no podemos descansar". "No se nos olvide que al frente del Gobierno está un gran traidor a la democracia", ha añadido.

Díez ha indicado que "parece que con Sánchez se va a repetir la historia de Zapatero" y que "los españoles le van a echar" pero "no por lo peor que ha hecho sino por la crisis económica". Ha explicado que "su decisión de traicionar a la democracia es una decisión estratégica y los españoles no nos fijamos tanto en esa parte" a la hora de valorar al Gobierno.

Acercamiento de Txapote y Parot

La guinda con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha coronado el mes de agosto ha sido para Rosa Díez "los acercamientos de terroristas sanguinarios a las cárceles vascas para que el Gobierno vasco los saque". Entre los últimos trece etarras que Pedro Sánchez a través de su ministro Fernando Grande Marlaska ha premiado con el acercamiento al País Vasco están Txapote y Parot, dos exdirigentes de la banda asesina.

Rosa Díez ha comentado que Sánchez para justificarse "dijo que con Gobiernos del PP se han acercado terroristas" y comparó la política de estos Ejecutivos "con lo que está haciendo" el suyo. Ha recordado que "desde que se decidió dispersar presos como política penitenciaria la gran diferencia era que se producían dentro del consenso y como método para la lucha antiterrorista y nunca como premio para conseguir votos de los que están detrás de los terroristas". Era una "política de Estado", ha dicho la analista que ha apuntado que "el PSOE no sólo apoyó los acercamientos, los instó". "Ahora se acercan terroristas para que Sánchez pueda vivir en la Moncloa", ha añadido.

En este sentido ha invitado a los oyentes de esRadio a que vean un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que sale el principal dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi hablando sobre los presos de ETA. Otegi dijo: "nosotros tenemos 200 presos" y que votarán a los presupuestos "para que los suelten". Para Rosa Díez esas declaraciones son la "mayor declaración de que ETA y Bildu son lo mismo". "Son sus presos", ha apuntado Díez que también ha rememorado cuando el presidente del Gobierno en el Senado dio el "pésame a Bildu por la muerte de un preso" de ETA que se suicidó en prisión.

" Nosotros tenemos 200 presos dentro…" ¿ Hace falta alguna comprobación más para concluir que Bildu y ETA son integrantes de la misma banda?¿ Hace falta algún dato más para poder afirmar que el @PSOE ha elegido como socio político a una organización terrorista? https://t.co/N7hNLzuqNf — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 1, 2022

"Sánchez y el PSOE han acordado con ellos a sabiendas a que es una organización terrorista", ha dicho Díez que cree que esta estrategia de Pedro Sánchez "es infame, durísima y brutal" y "no sólo para las víctimas", también para "el sistema democrático". "Tienes en la Moncloa a un tipo que ha pactado presos a cambio de votos" y que "estos últimos 13 acumulan mas de 50 asesinatos y ninguno se ha arrepentido", ha señalado.

La "mayor traición a la democracia"

Rosa Díez ha asegurado que con el pago a Bildu y al PNV con el acercamiento de presos de ETA a prisiones vascas "el PSOE ha perdido la vergüenza" y "ha caído en la mayor de las infamias". Ha reiterado que Sánchez pacta "su futuro en la Moncloa" con ETA que "asesinó inocentes para pervertir el sistema democrático y ahora lo está pervirtiendo el PSOE".

Desde su llegada al Gobierno después de la moción de censura a Mariano Rajoy, Sánchez ha acercado a "203 terroristas". "La cuestión es que ellos los acercan y el PNV los suelta, ese es el pacto". "El PSOE ha optado hacer un pacto político con los asesinos de la democracia y lo hace para mantenerse en el Gobierno. ¿Cabe mayor traición a la democracia?", se ha cuestionado la analista.

Cree que este tipo de políticas ideológicas minan a la democracia española y ha comentado que "de la economía nos acabaremos recuperando de esta gran traición nos va a costar recuperarnos". "¡Malditos sean para siempre!", ha añadido. En este sentido, ha dicho que "la estrategia del PSOE y la de ETA es la misma" y que "persiguen lo mismo, el poder". Los socialistas y los etarras "forman parte de la misma ecuación perversa y mortal" que es una "traición a las víctimas y al sistema democrático".