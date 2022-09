El PP insta al Gobierno a incluir a las empresas que utilizan la cogeneración en la compensación del tope al gas

El PP continúa haciendo propuestas al Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis energética a la que nos enfrentamos. Tras anunciar el presidente del Gobierno la reducción del IVA del 21% al 5%, propuesta hacía 5 meses por Núñez Feijóo, Elias Bendodo ha instado este sábado al Ejecutivo a incluir a las empresas que utilizan la cogeneración en su actividad en la compensación del tope al gas.

Como explicamos en Libre Mercado, el Gobierno pone en peligro el 11% de la electricidad de España "por discriminación y distorsión de la competencia". El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, denunciaba en declaraciones a LM, que la fórmula de la ministra Teresa Ribera para implantar la excepción ibérica "está paralizando dos de cada tres de estas pequeñas centrales, lo que puede derivar en la detención de la planta completa, como ya está sucediendo en algunos sectores como el ladrillo o el orujo".

El motivo: que el Gobierno no reconoce la misma compensación por el tope del precio del gas a la cogeneración que a los ciclos combinados (grandes centrales independientes que transforman la energía solo en luz), "lo que supone una clara discriminación respecto a nuestro principal competidor" aseguraba Rodríguez.

El punto que ha terminado de desconcertar a la industria se encuentra en el artículo 2 del famoso Real Decreto-ley 10/2022 —que ha regulado un sistema de tope del precio del gas empleado para generar electricidad y otra serie de medidas de supuesta ayuda energética— por el que "se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista". Pero mientras la generación con carbón como combustible se beneficia del "mecanismo de ajuste de los costes de producción de energía eléctrica" —algo llamativo en un Gobierno que se autoproclama verde— excluye, como hemos señalado, a las centrales de cogeneración de la industria de las ayudas.

En resumen: quedan fuera nada menos que 600 plantas que forman parte de la industria cogeneradora española, donde están incluidas todo tipo de fábricas cerámicas, de alimentación, químicas o papeleras.

Ahora el Partido Popular se hace eco de esta situación tan chocante y perjudicial, no sólo para las fábricas afectadas. Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha afirmado desde Lanzarote, que el Ejecutivo acaba aceptando con "cuentagotas" las propuestas económicas de Feijóo, como la rebaja del IVA del gas, reiterando que "el Gobierno acierta cuando rectifica". Pero, en su opinión, no es suficiente, y reclama a Pedro Sánchez que "vuelva al sentido común", vuelva a rectificar e incluya a estas empresas, que generan 200.000 empleos, en el Real Decreto energético, para no dejarlas "tiradas".