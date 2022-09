La exministra Trujillo enfada a PP y PSOE al declarar que Ceuta y Melilla son "vestigios del pasado"

La exministra María Antonia Trujillo afirmó ayer en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán —a unos 40 kilómetros de la frontera con Ceuta— que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España. La exministra participa estos días en el congreso "Las relaciones entre Marruecos y España: ayer y hoy", organizado por la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán y que fue inaugurado ayer por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que preside Juan Jesús Vivas (PP), ha calificado este sábado de "inaceptable deslealtad institucional" que suponen las declaraciones de la exministra de Zapatero, más viniendo de "alguien que ha sido ministra".

El Gobierno ceutí ha señalado que la "soberanía y españolidad de las dos Ciudades Autónomas no admite discusión ni dudas". Por este motivo, entienden que sus palabras "suponen un profundo desconocimiento de la Historia y del Derecho, así como una falta de respeto a los ceutíes y melillenses, que somos españoles por encima de cualquier otra condición".

Pero no sólo el PP ha criticado estas declaraciones. En un comunicado, el PSOE de Ceuta ha mostrado esta tarde su "total rechazo" a las opiniones personales de la exministra, "las cuales no compartimos y rechazamos en su totalidad por la sencilla razón que en el PSOE de Ceuta la españolidad de Ceuta no admite discusión", según ha declarado el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez.

Considera que las declaraciones de la que fuera ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero son "muy desafortunadas". "Son totalmente inadmisibles por parte de los socialistas ceutíes" —ha añadido— "ya que la españolidad de Ceuta y la defensa de los intereses de la ciudad y la de los ceutíes están por encima de las siglas de nuestro partido, por lo que no aceptamos y rechazamos totalmente estas opiniones personales". Además estas manifestaciones de la exministra asumen "el discurso anexionista de Marruecos, opinión personal que no compartimos los socialistas ceutíes y que rechazamos con rotundidad", ha añadido Gutiérrez.