La AEB denuncia a la escuela de Canet que aplicó el 25% y lo ha retirado por orden de la Generalidad

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha aprovechado el comienzo del curso escolar, para el que la Generalidad ha ordenado que no se imparta el 25% de español en ningún aula, para denunciar a la dirección del centro de Canet de Mar "Turó del Drac". Este centro fue donde sufrieron acoso unos padres y su hija por conseguir una resolución judicial a favor del 25% de castellano en una línea de P5.

Según ha explicado la AEB, está será la primera denuncia de una serie que incluirá al consejero de Enseñanza de la Generalidad, el republicano Josep González Cambray, y a la secretaria general del departamento, Patricia Gomà, así como contra los directores de centros que no apliquen las medidas cautelares o las sentencias en firme sobre ese porcentaje de enseñanza en español en la educación obligatoria.

⭕️La @AEBCatalunya denunciará al Conseller @JosepGCambray , la Secretaria Gral de @educaciocat y todos los directores de centro que dejen de aplicar las medidas cautelares o sentencias del 25% ⭕️Acabamos de presentar la que corresponde a la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar — AEB Catalunya (@AEBCatalunya) September 5, 2022

Los centros públicos afectados por ese fallo ya han anunciado a los padres que en este curso no habrá español en clase. No así los centros concertados, que todavía no han advertido a las familias sobre el cumplimiento de las órdenes del gobierno separatista catalán que eliminan el 25% de español de sus proyectos lingüísticos.

La Generalidad considera que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que reconocía la "imposibilidad" de que se cumpliera su sentencia por el nuevo marco normativo aprobado por el gobierno autonómico y por los grupos parlamentarios independentistas con el apoyo del PSC elimina la obligación de cumplir con ese porcentaje en los casi treinta centros donde la sentencia ya era firme o se habían dictado medidas cautelares a cargo del propio TSJC para su cumplimiento.

El consejero de Educación, el citado González Cambray, se dedicó durante los días previos al comienzo del curso a conceder entrevistas en las que citaba como uno de los elementos fundamentales la eliminación del 25% en todas aquellas clases en las que se aplicaba el fallo. La AEB, por su parte, advirtió de que la orden de la Generalidad podría suponer, entre otros, un delito de desobediencia.

"Español, lengua vehicular"

La entidad en favor del bilingüismo en la enseñanza está integrada en una plataforma de organizaciones constitucionalistas llamada "Escuela de Todos/Escola de Tots", que ha convocado una manifestación para el próximo 18 de septiembre en Barcelona con el lema "Español, lengua vehicular". La convocatoria se plantea como una muestra de rechazo a las políticas lingüísticas excluyentes de la Generalidad, apoyadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.