"Pedro no entiende que no le quiera esa gente desagradecida que no le valora como merece"

El Mundo

"Las presiones del Gobierno al Poder Judicial: "Si el CGPJ no nombra, que Lesmes se olvide de ir al Constitucional"". Qué perra tienen.

Santiago González se incorpora al nuevo curso político. "El partido del Gobierno, del Gobierno de la gente, se entiende, se ha puesto a la tarea de ir a degüello contra la oposición y lo ha hecho arremetiendo con mucho afán contra el presidente del PP". "Pedro Sánchez ha decidido que ya está bien y se ha hecho programar 30 actos públicos, con los que quiere reconectar con sus adeptos". Que son los podemitas, los bilduetarras y los nacionalistas.

"La campaña mágica de las 30 intervenciones que iban a cambiar el panorama y los fervores de la gente hacia el Gobierno de la gente empezó el sábado en Sevilla, más concretamente en el barrio de Pino Montano, donde volvió a practicar esa suerte reciente (y tan podemita) de criticar a los poderosos, entiéndase a las grandes empresas energéticas de llevar de la mano al PP y a la derecha mediática". El tío más poderoso de España, el amo del BOE, el señor de los decretazos, hablando de los poderosos. Y no le da vergüenza

"Todo lo que programe el PSOE será en vano, salvo quizá la maniobra para hacerse con el Constitucional mediante el control del CGPJ. Sería la forma de evitar que volvieran a producirse declaraciones de inconstitucionalidad contra los decretazos de Sánchez, como las declaraciones de los dos estados de alarma". Sí, cuando ya no había remedio.

Julio Valdeón habla de Ayuso. "Isabel Díaz Ayuso inaugura el curso político como cerró el anterior. Poniendo en jaque a los suyos y enloqueciendo a los otros, buena y efectista bajo los focos pero sin anteponer el show al Estado de derecho", "no renuncia a plantar cara". El día que renuncie a ser ella misma se acabó Ayuso. "Ayuso brilla y convence. No ha confundido sus convicciones con el argumentario trucho redactado por los publicistas de los partidos". No, Ayuso nunca tira de argumentario y se lo agradecemos. Después de sus declaraciones sobre el aborto, "el runrún retrógrado acusa a la presidenta de Madrid de extremista, de ir siempre a la contra". ¿Extremista? Ayuso ha dado su opinión sincera, y no es la primera política del PP que lo hace. Ha dejado a los que la tildan (la izquierda mediática) de estar más cerca de Vox que del PP con un palmo de narices.

Y Federico Jiménez Losantos está que echa las muelas. "Sin avisar a sus habitantes, que dicen que son pocos, se ha publicado el proyecto de un enorme parque eólico que destruirá el paisaje y atractivo turístico, del que intentan vivir los vecinos de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Bronchales, Ródenas, Alba, Almohaja, Santa Eulalia, Blancas, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Villafranca del Campo y Villar del Saz".

"Los de Teruel Existe, que votan con la ETA todas las leyes de Sánchez, dicen oponerse ahora a lo que siempre defendieron: las carísimas, feísimas y ecológicamente basurientas renovables. Pero en la guerra uno elige sus enemigos, no sus aliados, y si tengo que manifestarme con los sandías -rojos de cáscara verde- contra ese plan ecocida que destruiría los paisajes de mi infancia, que espero acompañen algún día mi senectud, lo haré. Con la ayuda de la Virgen del Tremedal, que no acepta como cirios votivos esos horrendos molinejos, nuestra victoria es segura. Cuanto antes retiren ese bodrio, mejor". Ánimo Federico, estamos contigo.

El País



El periódico sanchista lleva una encuesta sobre intención de voto, pero les parece más interesante titular sobre el decretazo energético de Sánchez. "Una mayoría amplia apoya las medidas del Gobierno para ahorrar energía". En fin, vamos a lo importante. "El PP de Feijóo suma cuatro décimas a su ventaja sobre el PSOE". Nada, ni la campaña de insultos contra Feijóo, ni el anuncio de que Sánchez baja del Falcon para que la gente pueda tocarle, nada les da resultado. Eso sí, la encuesta del órgano de propaganda sanchista dice que "Vox encadena su quinta bajada (del 15,9% al 15%) y ya tendría menos votos que los que logró en 2019, lo que aleja al bloque de la derecha de la mayoría absoluta". Mano a mano con Tezanos.

"Los sindicatos se revuelven", dice Anabel Díaz, como si los sindicatos tuvieran algún predicamento ya en España. Anabel, ya no queda nadie que no sepa que los sindicatos son ramificaciones de los partidos de izquierdas pagados por todos.

"Debates en el Parlamento, mesas de diálogo y posibles, más que probables, movilizaciones en la calle. Este es el marco en el que se va a mover la vida pública española hasta las próximas elecciones generales de finales de 2023, con parada en las municipales y autonómicas del mes de mayo". Como dice Ayuso, un nuevo 15-M ante las elecciones.

"CC OO y UGT están estudiando las opciones de respuesta a los escenarios que pueden presentarse y su capacidad de influir para que sus representados, y los trabajadores en general, no queden a la intemperie en el largo invierno que se avecina". ¿Los trabajadores en general? Anda ya.

"Habrá subida del SMI, coinciden fuentes del Gobierno". "Este martes, Sánchez provocará que se pronuncie sobre las decisiones que va a tomar el Gobierno. La subida del SMI será una de ellas; también la revalorización de las pensiones, y está pendiente el sueldo de los funcionarios. No es fácil para la oposición conservadora pronunciarse sobre subidas salariales, pensiones o salarios en la función pública. Que sea el Gobierno el que pague el coste de sus acciones. Esta es la actitud de la oposición, confiada en que el radar ciudadano no detecte sobre qué aspectos guarda silencio", dice confiada Anabel.

"Ni tontos útiles, en beneficio de los detractores acérrimos del Gobierno, ni el gran paraguas para el Ejecutivo de izquierdas. Los sindicatos buscarán un equilibrio que se les antoja difícil". ¿A quién representan los sindicatos, Anabel?

Xavier Vidal Folch repite como un papagayo la matraca sanchista. "Mañana comprobaremos si Núñez Feijóo es por una vez capaz de traducir a hechos tangibles sus promesas moderadas. Si aprueba lo que él mismo patrocinaba (aunque anticipadamente, a destiempo, antes de la temporada de frío), la reducción del IVA del gas; si es autónomo para contradecir a los patronos de la banca y del lobby eléctrico, y validar los gravámenes a sus beneficios caídos del infierno; si acierta a escaparse del no es no o bien resulta incapaz de ser algo más que un Casado afable". Los señores que fuman puros, antes amiguetes de su jefe.

Y acaba con un exabrupto contra Ayuso, el deporte favorito del panfleto sanchista. "Y, sobre todo, si es esclavo o liberto de las sandeces que prodiga su baronesa trumpista: como eso de que "la excepción ibérica ha provocado la subida de precios de la energía". Pues, al paso que va, convendrá explorar un 155 para encauzar el secesionismo madrileño". Tu sí que dices sandeces, chaval.



ABC

"Sánchez y Feijóo resucitan el bipartidismo en el Senado". "El presidente del Gobierno intentará poner el foco en la «poca preparación» del líder de la oposición

El PP ya se ve ganador en el cara a cara que inaugura el curso político porque Sánchez copia a Feijóo «a la desesperada»". El debate tendrá muy entretenidos a los periodistas toda la semana y cada uno barrerá para su casa.

Ignacio Camacho cree que "Sánchez ha caído en ese típico error de achacar su declive a un déficit explicativo" y ha diseñado "una campaña intensiva y extensiva que movilice al presidente, al Consejo de Ministros y a todo el aparato del partido. Como si hasta ahora hubiesen hecho algo distinto que bombardear el país con un abrumador y continuo aluvión de mensajes propagandísticos replicados hasta la saturación por la disciplinada maquinaria mediática a su servicio".

Como vive su realidad paralela, no entiende que si nada ha funcionado es por qué la ciudadanía percibe "un Gobierno incompetente, una colección de fracasos, unas instituciones desprestigiadas, un manojo de leyes tan prescindibles como sectarias, unos socios de pésima reputación, una economía estancada y, sobre todo, un líder incapaz de inspirar confianza por la persistente falta de respeto a su propia palabra". Sánchez se cree que sus continuas mentiras iban a pasar desapercibidas.

Sánchez "ya sólo confía en el factor que paradójicamente más lo ha desgastado, que es su habilidad para la pirueta y el simulacro", hacerse el simpático y relajar la mandíbula.

"Ha entrado en ese bucle dramático en el que hasta los éxitos se le disipan en un rato". "En una lógica de la normalidad estaría desahuciado, pero el escenario español es lo bastante inestable para que aún sueñe con el volantazo". Porque todavía queda mucho para elecciones y cree que puede remontar. Y no es del todo consciente de que la gente le tiene manía.

Aunque a lo mejor empieza a enterarse con la gira que ha emprendido. Ayer, ya le recibieron en Andalucía con una pancarta "Que te vote Txapote". Dice José Peláez que fue "la primera en la frente". Vamos, que se vaya preparando.

"Vemos delante de nuestras narices algo que, si no es el pago del PSOE a Bildu, se parece mucho. Y la gente se enfada, claro, esa gente de la que Pedro se siente lejano, distante, esa gente desagradecida que no le valora como merece. No se entiende que no le quieran". Se cree que la gente es idiota y no tiene memoria.

Que sí, que el PP trasladó presos. Pero "nunca antes se habían traslado a etarras siendo Bildu tu socio. Y eso lo cambia todo. Saben que les queda poco y tienen que pagar las deudas antes de que sea demasiado tarde. Y, sobre todo, antes de elecciones, no vayan a ir con pancartas hasta los socialistas". Nos restriega por la cara todos los días a sus socios, insulta todos los días a la mitad de los españoles como un matón de discoteca, y todavía no entiende por qué la gente no le quiere.

La Razón

"Cuatro vocales conservadores deciden si Sánchez toma el Tribunal Constitucional". También La Razón lleva una encuesta. "La economía, determinante para decidir el voto de los españoles en las próximas elecciones". Al margen de la economía, dice el editorial que "un 35 por ciento de los ciudadanos que se declaran votantes del PSOE no cree que Pedro Sánchez deba apoyarse en Bildu y los independentistas catalanes para agotar la legislatura, porcentaje que escala hasta el 50 por ciento, es decir, la mitad de su electorado, cuando se les pregunta si esos mismos partidos deben convertirse en socios permanente del Gobierno". Pues eso no va a cambiar, Sánchez ya ha decido qué socios quiere e irá hasta el final. Por otra parte, ya es tarde para librarse de ellos.

Carmen Morodo cuenta que "el equipo de Feijóo se apoya en el equipo de Ayuso, y viceversa". "La razón de esta nueva etapa es dar sentido a una frase que dejó Feijóo en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, mano a mano con Ayuso: «Unidos, les damos miedo»". Pánico, les da pánico. Morodo también defiende a Ayuso por lo del aborto.

"En su entrevista en Onda Cero, con Carlos Alsina, la presidenta madrileña no dijo solo una cosa sobre el aborto, dijo cuatro: que el aborto no puede ser un anticonceptivo, tiene que ser seguro y poco frecuente; que hay que incidir en las campañas de concienciación para evitar embarazos, que los padres tienen que estar informados y que no se debe tomar en familia una decisión contraria al deseo de la joven. Yo no puedo estar más de acuerdo. Sometidos a una política en la que nadie dice lo que de verdad piensa, no vaya a ser que el rival lo vuelva en su contra, consuela que Ayuso sea sincera y hable sin ajustarse a ningún argumentario electoral". Totalmente de acuerdo. Es su sinceridad lo que ha cautivado a la gente.