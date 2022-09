JxCat presiona a ERC y amenaza con romper el gobierno catalán tras el "éxito" de la Diada

Horas después de la manifestación separatista del 11 de septiembre, los principales dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat) han salido en tromba para exigir a ERC que asume los postulados de ruptura con el Estado y renueven el compromiso de avanzar hacia la independencia con un cambio de estrategia. En JxCat se sienten los vencedores de la áspera jornada de este domingo, que concluyó con la quema de un muñeco de Pere Aragonès, el presidente de la Generalidad.

Los dirigentes de JxCat pasan por alto los incidentes registrados durante el fin de semana, los insultos y reproches a los líderes y sus partidos y el hecho de que la manifestación no fue tan numerosa como en las ediciones previas a la pandemia. Consideran que la convocatoria fue un "éxito" y un "triunfo" de las entidades separatistas que interpela a las formaciones del Govern catalán para que abandonen la "mesa de diálogo y negociación" y vuelvan a los momentos previos al golpe de Estado de septiembre y octubre de 2017.

El secretario general de JxCat, el indultado Jordi Turull, ha asegurado que "así no podemos seguir" y ha pedido una reunión de la dirección estratégica del independentismo, un encuentro en el que deberían participar todos los partidos y las organizaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Según Turull, la manifestación del domingo ha sido un "punto de inflexión" que debe propiciar que los partidos abandonen el "autonomismo" y se vuelquen en la consecución de la independencia.

Por su parte, la presidenta de JxCat y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que es perfectamente posible que su partido abandone el gobierno catalán porque, a su juicio, se está retrocediendo en el objetivo de la independencia. También ha reivindicado que sigue siendo la presidenta del parlamento regional a pesar de que ERC, PSC y la CUP aprovecharon el reglamento de la cámara para desalojarla del cargo una vez procesada por corrupción.

También ha reaparecido Carles Puigdemont, quien ha asegurado a través de Twitter y en alusión a ERC que "han boicoteado la participación y han querido excluir la manifestación de la agenda política. Han fracasado. La corriente central del independentismo ha demostrado inclusión, civismo y sobre todo, fortaleza".

Debate "degradante", dice Rovira

Por parte de ERC ha mediado en este crispado debate la fugada Marta Rovira, secretaria general del partido, quien ha afirmado en declaraciones a la radio de Godó que "ayer en la manifestación había mucha gente de ERC que se han sentido desolados por cómo se criticaba a ERC constantemente. Y esta mañana continúan estando desolados. Y no lo entienden porque la independencia de Cataluña no la conseguiremos sin ERC, no la haremos con este desgaste y con este debate interno, que es degradante".

"La independencia de Cataluña -ha añadido- la conseguiremos volviendo a aquellas manifestaciones de un millón y medio de personas que nos llevaron al 1 de octubre, que nos llevaron de diez a setenta diputados en el parlamento. Si esto va de ir contra ERC no lograremos la independencia".

En cuanto a la amenaza de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, que concluyó su parlamento exigiendo la declaración de independencia o que se convoquen elecciones, Rovira ha preguntado "¿cómo, cómo se hace la independencia, queremos saber cómo, cómo la declaran, como la sostienen, como la consolidan, cómo la garantizan, cómo incluyen a todo el país, cómo? Que expliquen cómo y nos pondremos".

Plazo a ERC

A juicio de JxCat, ERC tiene de plazo hasta el próximo 27 de septiembre, cuando comenzará el pleno de política general, para reconducir la situación y proponer una nueva "hoja de ruta" que incluya un referéndum, pactado o no, en un horizonte no tan lejano como el que se plantean los republicanos, pasadas las próximas elecciones generales.