Aviso a Feijóo: "La izquierda mediática no para hasta destruir personal y políticamente a sus enemigos"

El Mundo

"El ala dura presiona a Putin: "Ejecute a los comandantes"". Como si Putin necesitara que le presionaran.

Cuenta El Mundo la estrategia del PP. "'Operación mayoría simple': el PP "reabre cauces" con PNV, Coalición Canaria, Teruel Existe y PRC". "Sánchez se lanza contra Feijóo y su "legado de cenizas, paro y corrupción"". Se ve que este tío no aprende nunca, no le bastó el fracaso de su estrategia en el debate.

Raúl del Pozo está cabreado por las interpretaciones sobre lo ocurrido en el Senado. "El debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo me confirmó la idea de que o no sabemos escribir o no saben leer, o cada cual cuenta lo que ocurre según su estúpida ideología o la tendencia de su medio. Casi nadie intenta ser imparcial, sino machacar a los lectores con sus obsesiones políticas y ser leído por los de su cuerda, sin tener en cuenta algún rasgo de veracidad". Dicho así, parece que la veracidad es una cualidad exclusiva de Raúl.

"En el relato del tú a tú del Senado no hubo algo parecido a objetividad; fue la apoteosis de las contradicciones, de la subjetividad, de tomar partido hasta mancharse, como si ser neutral fuera ser traidor". Podría ser, con toda humildad, que no todo el mundo viera lo que tu viste, Raúl.

"Unos contaron que Sánchez estuvo faltón; los de enfrente dijeron que desmontó el falso discurso de Feijóo, que fue a por lana y salió trasquilado. Unos describieron al PP contra las cuerdas; los otros comentaron que el del PSOE estuvo a la altura del betún. En unas páginas Feijóo era un paquete, y en otras Sánchez un chulo de barrio". Un debate no son matemáticas, es opinable e interpretable. A algunos les gustará ver a un matón altanero abusar de sus prerrogativas e insultar al representante de la mitad de los españoles. Pero puede que a otros les revuelva el estómago.

"El cierre de legislatura de Ayuso: un plan anticrisis, ayudas a la reproducción asistida y aumento de la renta mínima".

El editorial alaba las medidas que anunció ayer la presidenta madrileña. "La pérdida de poder adquisitivo que la inflación está causando a las familias es un drama que solo el Gobierno se atreve a relativizar. En ese delicado contexto se enclava la batería de 60 medidas que anunció ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid en la primera sesión del debate sobre el estado de la región". "Como locomotora económica del país, lo sensato es que la Comunidad de Madrid combine en su gestión el impulso al crecimiento con el refuerzo de los servicios públicos en favor de los ciudadanos con menos recursos. La música suena bien: falta comprobar el alcance real de estas promesas a apenas nueve meses de las elecciones". Promesas. Estamos curados de espanto de promesas, con que nos dejen vivir nos vale.



El País



La obsesión de Pedro Sánchez por controlar a los jueces tiene su reflejo en el periódico sanchista. "Las trabas de los vocales conservadores del Poder Judicial retrasan el inicio de la negociación para renovar el Constitucional". "Las noticias procedentes de la institución más importante del poder judicial siguen siendo funestas: nada invita a rebajar la alarma que este periódico ha expresado repetidas veces". Bueno, aquí desde luego cada cual cuenta lo que ocurre según su estúpida ideología o la tendencia de su medio. De la tendencia e ideología de El País no creemos que haya ninguna duda.

"La conspiración armada", dice en plan bélico, por los vocales conservadores "es un sabotaje perpetrado desde la cúpula del poder judicial". "La incomprensión europea ante la actual situación se ha expresado en diversas ocasiones por voces autorizadas", dice Pepa Bueno, aunque siempre olvida que Bruselas exige la reforma de la elección de jueces y despolitizar la justicia.

"No hay precedentes en esta democracia de un obstruccionismo ilegal e irresponsable como el que se está produciendo en este momento y que sume al CGPJ en un desprestigio corrosivo e inédito". "Es imposible digerir civil, moral y políticamente que quienes tienen en el cuerpo central de sus funciones la aplicación de la ley la ignoren cuando les afecta". Pedro Sánchez está cada día está más agresivo. Qué peligro.





ABC

"Yolanda Díaz pasa de exigir topar precios a sugerir ofertas". A esta chica solo le interesan los titulares. Tras ser advertida de la ilegalidad de sus propuestas, que ya le vale no saberlo, "templa gaitas y recoge velas", no vaya a acabar en los tribunales. "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha advertido de que la legislación prohíbe acuerdos entre operadores destinados a la fijación de precios, «que podrían llegar a constituir un cártel», con lo que el pacto entre grandes superficies que ha terminado por sugerir Díaz también embarranca. Estrictamente, la idea no hay por dónde cogerla". Y a ver cómo se hace los bucles en chirona.

"Si quiere que baje de inmediato el precio de la cesta de la compra, el Ejecutivo lo tiene fácil bajando el IVA", pero de eso no quiere ni oír hablar el Gobierno, que se está forrando con los impuestos.

Isabel San Sebastián dice que Sánchez y Putin "se parecen notablemente y siguen trayectorias paralelas". "Pedro Sánchez y Vladímir Putin son tremendos narcisistas enamorados de sí mismos y convencidos de encarnar el ideal masculino de belleza". ¿Putin cree que encarna el ideal masculino de belleza? Vale que Sánchez parece un maniquí de El Corte Inglés, pero Putin…

"¿Qué líder se prestaría a protagonizar una serie de autobombo cuando la mayoría de sus ciudadanos las está pasando canutas?". Ni aunque nadáramos en la abundancia, es de vergüenza ajena.

"Tal es su convicción de merecerse estar donde están por habérselo ganado a pulso, que no hacen ascos a nada ni a nadie en el empeño de permanecer. Retorcer el brazo de la justicia, aliarse a indeseables, silenciar a los medios de comunicación críticos, utilizar el presupuesto público en beneficio de sus intereses… Bien es verdad que el español no ha llegado al asesinato ni a la invasión de un país vecino, como sí ha hecho el ruso". No, el nuestro lo que ha hecho es convertirse en el enemigo número uno de los países vecinos. En cuanto al asesinato, que tenga cuidado Feijóo. En política existen muchos tipos de asesinatos, y Sánchez ha dejado meridianamente claro que va a por el gallego con todas sus armas.



La Razón

"Sánchez busca sacar a Feijóo de la «zona de confort»: «De incógnito no se puede llegar a La Moncloa»". Y eso lo dice un tío que llegó gracias a una moción de censura que le montaron otros. "El plan del Gobierno pasa por «implicar» al líder de la oposición en el «debate público» para que ponga «sus credenciales encima de la mesa» y poder así «desmontar» la imagen de buen gestor y de hombre de Estado que se ha dibujado durante su etapa en la Xunta de Galicia, cuando, dicen, «salía 20 segundos en el Telediario»". Ahora sale menos. TVE se niega a ofrecer en directo sus ruedas de prensa mientras nos coloca cualquier bobada del último mono del PSOE o ERC.





"La estrategia pasa por una primera fase de «exposición» de Feijóo y una segunda en la que se despliegue el discurso de «el Gobierno de la gente», hacer pedagogía", como si los ciudadanos fuéramos críos que no pudiéramos pensar por nosotros mismos.



Francisco Marhuenda dice que "no exagera Ayuso cuando hace referencia al riesgo de que España «se encamine al despropósito bolivariano» . El problema no es que gobiernen los socialistas, sino sus socios y aliados parlamentarios". Perdona, Mahu, no gobiernan los socialistas, gobierna un radical llamado Pedro Sánchez.

Marhuenda señala con claridad el peor problema de España. "La poderosa izquierda mediática, que podemos ver estos días en acción, alerta de los riesgos de lo que denomina la ultraderecha mientras se siente muy cómoda con las victorias de los populismos latinoamericanos". Sobre todo tus hermanos de La Sexta. "Harán todo lo necesario para impedir que Feijóo gane las elecciones". De eso que no le quepa a nadie la menor duda. Y lo que sea es lo que sea. "Nunca se equivocan a la hora de identificar a sus enemigos y no paran hasta destruirlos, personal y políticamente. Por el contrario, la izquierda política es inmisericorde con sus enemigos mediáticos. No le importa mentir y manipular con tal de acabar con ellos".

"Solo rezuman odio, sectarismo y fanatismo". Sí, Marhu, los principales están en tu cadena hermana. Rezuman tanto odio, sectarismo y fanatismo que hay que verla en pequeñas dosis por salud mental. Y cuidar el estómago.