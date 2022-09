Las víctimas piden un boicot a EH Bildu hasta que ayude con los asesinatos de ETA sin resolver

Un boicot a EH Bildu hasta que acabe la impunidad de los asesinatos de la banda terrorista ETA. Ésa es la petición que han hecho pública en las últimas horas un total de veintitrés asociaciones de víctimas del terrorismo -la práctica totalidad de las que están registradas en España- y que debería tener como protagonista a todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados.

Este cordón sanitario estaría en vigor hasta que los representantes de la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna-ETA y los jefes de la organización terroristas que todavía se encuentran en prisión –y que se están beneficiando del plan de traslados al País Vasco y Navarra del Ministerio del Interior– hasta que colaboren con las autoridades judiciales para esclarecer los 379 asesinatos que todavía están pendientes de resolver.

Las asociaciones de víctimas recuerdan que el Parlamento europeo destacó el pasado 21 de abril que hasta la fecha no se ha conocido todavía el caso de un solo miembro de ETA que haya colaborado en el esclarecimiento de algunos de los crímenes que todavía están sin resolver, tras lo que mostró su preocupación por esta impunidad y pidió a España que se hicieran todo lo posible por contrarrestarla.

"Tras cinco años de investigación de la Eurocámara, no hay etarras ni miembros de Bildu que colaboren en el citado esclarecimiento, por lo que entendemos que es necesario hacer algo más contundente. No podemos permitir que una agrupación política amparada por la legislación democrática no coopere en la resolución de tamaños", aseguran las asociaciones de víctimas en un comunicado conjunto.

"Por eso hacemos un llamamiento a todos los partidos a que no comiencen iniciativa alguna de la mano de Bildu. Sus votos de sangre no pueden ser blanqueados por el resto de formaciones. Ningún partido democrático debe desentenderse de la insoportable situación que sufren las víctimas de estos asesinatos sin resolver que hacen de España un estado anómalo y un paraíso de impunidad terrorista", añaden.

La petición a los grupos políticos españoles con representación en la Cámara Baja está firmada por la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del 11M, Dignidad y Justicia, la Asociación Plataforma de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.

También por la Fundación Muñoz Cariñanos, la Fundación Luis Portero, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo y la Fundación Manuel Broseta.

Por último, también dan su apoyo a la petición la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo, Asociación de Amigos de la Fundación Manuel Broseta, la Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo, Fundación Alberto Jiménez Becerril y la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo.