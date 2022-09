El Gobierno se niega a suprimir las mascarillas en el transporte público apelando al comité de expertos inexistente

Ocurrió tras una pregunta del diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, este miércoles en el Congreso. "¿Cuándo va a quitar la mascarilla obligatoria del transporte público?".

"Será cuando tengamos una respuesta de las personas expertas que asesoran tanto al Ministerio (de Sanidad) como a las comunidades autónomas cuando estaremos en disposición de abordar tal medida", respondió la ministra Carolina Darias. Tal respuesta se produce dos años después de que el departamento entonces dirigido por Salvador Illa reconociera que no existió nunca un comité de expertos, al margen del equipo encabezado por Fernando Simón. Tampoco existieron los informes en los que se basó el Gobierno para llevar a cabo la desescalada, en donde Madrid salió perjudicada.

"Portugal, Dinamarca, Bélgica, Francia, Reino Unido, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Lituania Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, República Checa, Suecia, Rumanía, Malta o Croacia son países que han retirado la mascarilla obligatoria del transporte público y no ha pasado malo", le replicó el diputado naranja.

Tirando de ironía, Díaz apuntó que si la ministra de Justicia escucha en el metro hablar de la renovación del CGPJ tal vez sea debido al uso de éstas. "Quiten la mascarilla y escucharán de verdad de qué hablan los españoles realmente; a lo mejor no les gusta, pero se enterarán de muchas cosas".

"El Gobierno es garante de la libertad, no es tutor de la vida de la gente. Son ustedes los que tienen que demostrar la eficacia de una medida, no al contrario", le indicó. Guillermo Díaz pasó a ilustrar el funcionamiento de la medida en España: "Salí de casa, sin mascarilla. Cogí un taxi, me puse la mascarilla. Fui al aeropuerto, junto a una multitud esperé el embarque al avión sin mascarilla; subí al avión, con mascarilla. Esa noche vi a Iron Maiden con 50.000 personas más, sin mascarilla. Luego nos fuimos a un bar con un centenar de fans, sin mascarilla. Me cogí un taxi, con las ventanillas bajadas volví al hotel, con mascarilla".

"No son capaces de bajar el precio de la luz, no son capaces de bajar la cesta de la compra, no son capaces de bajar los impuestos. Pero lo que le estoy diciendo hoy es muy sencillo: con una ordencita pueden quitar la mascarilla obligatoria en el transporte público".

La mascarilla en el transporte público no debería ser obligatoria desde hace ya muchas semanas. pic.twitter.com/RnnxrV5Dsu — Guillermo Díaz 🇪🇸 (@GuillermoDiazCs) September 14, 2022

Darias se mostró molesta y en su réplica sacó pecho, reivindicando que si España está en una situación epidemiológica buena no es por las propuestas de Ciudadanos sino por la gestión del Gobierno y las comunidades autónomas.

Madrid: "No tiene sentido"

No obstante, una de ellas – la Comunidad de Madrid- comparte la opinión del grupo liderado por Inés Arrimadas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, señaló que "no tiene sentido" esta medida y así se lo indicará a la ministra. En este sentido, indicó que la región lleva ya más de diez semanas en caída "permanente" en cuanto al número de casos y buenos indicadores asistenciales.

En concreto, explicó, a día de hoy hay unos 130 pacientes ingresados por Covid, en UCI son nueve. "Ayer, después de nueve meses, fue el primer día que no tuvimos ningún fallecido".

En este contexto, defendió que la estrategia que se debe llevar ahora para hacer frente a la pandemia del Covid-19 debe ir "enfocada más a la protección de los vulnerables". "Eso sí que es una misión que es importante puesto que son los que principalmente acaban siendo hospitalizados". Escudero apeló a la responsabilidad individual para que las personas infectadas por el virus SARs-CoV-2 sí que usen la mascarilla. "Espero que tomemos esa decisión y la tomemos cuanto antes".