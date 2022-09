El Gobierno vasco sólo permitirá ser profesor de autoescuela sabiendo vascuence

Profesores bloqueados y marcados en Cataluña por querer respetar lel derecho de los niños a una educación en español. Músicos expulsados por no tener título de valenciano. Médicos desplazados por no saber catalán en Baleares. Y, ahora, profesores de autoescuela que no podrán desempeñar su trabajo porque no saben vascuence. Es el resumen de una era donde los separatismos imponen sus reglas sin la más mínima defensa administrativa de los derechos de los profesionales, docentes, alumnos, menores y ciudadanos españoles en general afectados.

El nuevo capítulo ha llegado en el País Vasco, una comunidad española en la que únicamente podrán obtener el necesario título de profesor o director de autoescuela los candidatos que se presenten teniendo conocimiento del vascuence. La decisión ha sido adoptada por el Departamento de Educación del Gobierno vasco, en manos del PNV y del PSE-PSOE.

El Gobierno vasco ha cambiado las reglas y ha impuesto un módulo formativo —totalmente necesario para la obtención del título— que se imparte exclusivamente en lengua vasca. Resultado: el que pretenda optar al título en lengua española y sin conocer el vascuence no tendrá ninguna posibilidad. Por ahora, la exigencia parece dirigida a los futuros profesores o directores de autoescuela. Pero el temor se ha instalado entre los trabajadores del sector ante el evidente riesgo de que se exija también en el futuro a los profesionales ya en activo.

Las quejas por escrito ante la Administración vasca no han tardado en llegar. Pero las declaraciones realizadas por miembros del Ejecutivo regional han dejado claro que el Gobierno de PNV y PSOE no tiene ninguna intención de rectificar.

La explicación oficial se basa en que han detectado una demanda suficiente de personas interesadas en realizar el curso íntegramente en euskera. Una versión plenamente subjetiva que, además, tampoco justificaría el hecho de que todos los profesores tuvieran que cursar ese nuevo módulo y aprobar su correspondiente evaluación.

Desde el PP de Álava, Iñaki Oyarzabal ha calificado la medida de "discriminatoria". "Se trata de un nuevo atropello basado en el deseo de imponer el euskera", ha señalado. Oyarzabal ha explicado, además, que la medida cuenta con el rechazo pleno de las autoescuelas.

Hay que tener en cuenta, además, que los estudios exigidos para poder ser profesor o director de autoescuela se han modificado este año. Y fruto de ese cambio, los exámenes de acceso se han asimilado a una oposición. Los aspirantes a la titulación deben estudiar un temario y posteriormente realizar un examen. Y ahora, en el País Vasco, ese esquema forzará a pivotar el temario en el nuevo modulo de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, que tiene una duración de 2.000 horas y que en el País Vasco es gestionado por el Gobierno de PNV y PSOE. Y ahí es donde ha entrado la exigencia del vascuence.

Todo ello ocurre en medio de otros escándalos similares como el que le ha tocado sufrir a Encarna Grau. Ella fue la primera profesora de trompa con título en España. Además de ser una pionera, lleva casi 40 años dedicándose a la enseñanza en varios conservatorios de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la Generalidad valenciana de Ximo Puig ha mandado al paro a esta mujer de 62 años porque no tiene el título de valenciano.

Ante el agravamiento de la situación en todas las regiones con lengua cooficial y la indefensión de las instituciones, las asociaciones que defienden el derecho de los ciudadanos a usar el español en toda España anuncian movilizaciones. Este domingo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha convocado una gran manifestación en Barcelona, a las 12:00 en el Arco del Triunfo, para "exigir el fin de una escuela monolingüe". Además, la asociación Hablamos Español convoca concentraciones en otras ciudades españoles.