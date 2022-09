Tensión y cargas policiales en un acto de Macarena Olona en la Universidad de Granada

Macarena Olona ha sido zarandeada y acosada en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, donde tenía previsto dar una conferencia bajo el título La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma. El acto, organizado por el Foro para la Concordia Civil, estaba convocado a las 20 horas. Varias asociaciones de extrema izquierda habían anunciado que intentarían boicotear la conferencia.

Olona finalmente consiguió hablar pero se vivieron momentos de gran tensión cuando intentaba acceder a la sala. La ex diputada de Vox llegó con custodia policial que le facilitó como pudo el acceso a la universidad ante las decenas de personas que se habían concentrado para tratar de impedírselo.

En dos ocasiones los agentes tuvieron que intervenir mientras individuos de extrema izquierda coreaban consignas como "fuera fascismo de la universidad" o "no pasarán". Mientras, partidarios de Olona respondieron con gritos de "no al "fascismo" y "no al comunismo".

Se da la circunstancia de que, este pasado miércoles por la tarde, la Unión Sindical Estudiantil (USE), envió un comunicado anunciando movilizaciones ante el anuncio de esta conferencia y "el auge de publicaciones incitando al odio". "Hacemos uso de nuestro derecho fundamental de reunión y manifestación contra lo que esta señora representa: la organización política de ideas reaccionarias y profundamente discriminatorias como el racismo, la Lgtbi fobia, el machismo, el negacionismo y la reivindicación de una dictadura que acarrea millones de muertos sin justicia ni reparación alguna", mantuvieron desde la USE.

El comunicado que pedía dejar fuera de la universidad "la ideología de extrema derecha" estaba también firmado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la CGT y la CNT, Ustea, Asamblea Interprofesional, y la Coordinadora de las Marchas de la Dignidad, así como Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Unida o Nación Andaluza.