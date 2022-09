Ayuso, a Sánchez: "Tienes todo bajo tu control y no llenas nada de ilusión, ¿quién es el hombre blandengue?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para preguntarle si es un "hombre blandengue". En un aplaudido discurso ante el auditorio del Hotel Beatriz de Toledo, donde el PP celebra este fin de semana su 25º Interpalamentaria, la dirigente madrileña se ha referido así a una de las últimas campañas publicitarias del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

En un vídeo protagonizado por el cantante El Fary (que realizó una intervención en televisión en las que se refería al "hombre blandengue"), el Ejecutivo de Sánchez pretende "animar a los hombres a seguir viviendo la masculinidad de una forma más comprometida, abierta y sana".

Ayuso ha citado esta campaña publicitaria y ha dicho que el Gobierno "no tienen cómo llamar a las urnas en positivo ni con ilusión" y, por ello, "intentan promover los odios y las divisiones" con vídeos como este, que "ha costado cerca de un millón de euros".

"Esta campaña le dice a los hombres cómo ser más hombres. Me sorprende cuando esta campaña viene de la mano de un hombre que tiene todas las instituciones bajo su cuerda y su control: Indra, el CNI, la televisión, la propaganda, las encuestas... Cuando tienes todo bajo tu control, incluso la propaganda, y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada, ¿quién es el hombre blandengue?", ha preguntado Ayuso ante sus compañeros.

Los millones de Sánchez en propaganda

"Ante los hombres blandengues, el partido de la vida ha venido para estar más fuerte que nunca y por muchos apagones que intenten contra nosotros, vamos a intentar ser el partido que de alegría y que esté a la altura de este país", ha dicho la dirigente madrileña que ha cargado contra el gasto del Ejecutivo para propaganda.

"158 millones de euros en propaganda en 2022, otros 53 millones en propaganda en el año 2023 para intentar recordar que el presidente no se equivoca… tanto dinero para demostrar que son puro autoritarismo", ha criticado Ayuso tras aseverar que Sánchez "es tan autoritario que no se nos permite ni siquiera ser la alternativa política, no admiten oposición. Les conviene la tensión y siempre por lo mismo, porque son autoritarios, porque son chapuceros y porque no tienen motivos para llamar a las urnas con alegría, con ilusión, con bravura, que es como a los españoles nos gusta hacer las cosas", ha zanjado entre aplausos.