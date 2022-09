Génova asegura que "la política lingüística de Feijoo está probada" y "Vox y Cs no nos pueden dar lecciones"

Alberto Núñez Feijóo no estará este domingo en la manifestación que recorrerá las calles de Barcelona en defensa del español. El líder del Partido Popular celebra en Toledo este fin de semana la reunión de la Interparlamentaria de su formación y mañana, protagonizará el discurso de cierre del cónclave.

A la misma hora, los líderes de Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, sí que respaldarán la convocatoria de la plataforma Escuela de Todos en la Ciudad Condal. A la cita acudirá una representación popular encabezada por la portavoz en el Congreso y secretaria general del partido, Cuca Gamarra. La diputada por Barcelona del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también ha confirmado su asistencia.

Fuentes del PP justifican la ausencia de Feijóo asegurando que la Interpalamentaria popular "lleva preparándose" desde hace meses, "antes de conocer la celebración de la manifestación en Barcelona". "No podíamos cambiar la agenda de 500 personas. Si hubiera sido una rueda de prensa, lo podríamos haber cambiado", aseguran desde Génova.

El proyecto de Feijóo

Además, piden a Vox y a Ciudadanos que "no les den lecciones". Según fuentes populares, Feijóo "ha demostrado" en sus años como presidente gallego "que al nacionalismo se le combate ganándole en las urnas" . "Que no nos dé lecciones Arrimadas que se marchó de Cataluña ni Abascal, porque Vox tiene un mensaje muy pequeño para esa comunidad que es meter a los independentistas en la cárcel". "No nos pueden marcar el paso", sentencian ante los suyos.

Los populares además insisten en que "la política lingüística de Feijoo está probada" y dicen que "en Galicia hay un equilibrio del 33% castellano, 33% inglés y 33% gallego", y ese es su modelo para exportar a otras comunidades, "el del bilingüismo cordial". Este domingo, aseguran, Feijóo hará referencia a este asunto en el discurso que ofrecerá en Toledo.

En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró esta semana en una entrevista en Es La Mañana de Federico, que creía que sería "contradictorio" que Feijóo acudiera a la protesta convocada este domingo en Barcelona en defensa del uso del castellano en la enseñanza, ya que impuso en Galicia una política lingüística similar. "Acudir a Barcelona a cuestionar una política lingüística que ha aplicado con matices en Galicia sería una posición incómoda", dijo.

Un tema que siempre ha sido espinoso para los populares. Cabe destacar, por ejemplo, el enfrentamiento entre Feijóo y Pablo Casado en la campaña autonómica de 2019 cuando el líder gallego exigió el gallego como requisito obligatorio para ser profesor mientras que Génova apostaba por prohibir por ley que la lengua cooficial fuera un requisito indispensable a la hora de acceder a un empleo público.