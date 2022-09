Interior vuelve a usar las condecoraciones para premiar a ex mandos jubilados cercanos al Gobierno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a condecorar a una decena de ex mandos jubilados en 2020 y 2021. En concreto a nueve comisarios principales y un comisario, a los que ha premiado con la máxima recompensa profesional que puede recibir en vida un policía nacional, una medalla de plata. Esa condecoración comporta, además, una pensión vitalicia que supone unos 223 euros mensuales y otros casi 9 euros mensuales más por cada trienio de carrera profesional acumulados. Y lo ha hecho cuando todos ellos cesaron en su carrera profesional en la Policía Nacional por haber cumplido los 65 años de edad y que ahora han sido elegidos para recibir este premio de fin de carrera sin que se cumplir los requisitos legales exigidos para un reconocimiento de este tipo.

El sindicato policial CEP ha denunciado el hecho. Y es que se da la circunstancia, además, de que siete de estos diez agentes jubilados ya fueron propuestos para esa medalla de plata en 2020 y 2021 y diferentes órganos judiciales tumbaron la decisión por incumplir la ley. El último de esos organismos respondió a una demanda planteada y ganada, entre otros, por el mismo sindicato CEP: fue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11, en mayo de este año, y confirmó que las órdenes ministeriales de Fernando Grande-Marlaska no se ajustaban a la normativa procedimental y que los agraciados, o bien no reunían los requisitos necesarios o la Dirección General de la Policía había vulnerado los pasos necesarios para poder entregar un reconocimiento de máximo nivel a todos estos ex mandos.

CEP alertó ya en aquel momento al ministro del Interior por medio de una carta, de toda una serie de hechos y normas que "desaconsejaban firmar de nuevo estos premios profesionales pensionados de fin de carrera a mandos jubilados en 2020 (cuatro de ellos) y 2021 (otros seis)". Desde CEP añaden que "en este sentido, se le indicó que tomara en consideración todas estas circunstancias a la hora de formarse un juicio de idoneidad y oportunidad para que no fuera necesario someter nuevamente estas condecoraciones, una vez que adquieran firmeza con la publicación de la Orden ministerial correspondiente, a la supervisión de los órganos judiciales que, en su caso, pudieran nuevamente (y por tercera vez) anular los actos administrativos del ministro del Interior por apartarse del principio de legalidad que debe informarlos en este orden jurisdiccional".

Pero al ministro le importó poco la advertencia. Tan poco, que ha vuelto a premiar los mandos jubilados.

"Además, recordábamos a Grande-Marlaska que esta grave y polémica iniciativa suponía reintentar condecorar a siete ex mandos policiales y hacerlo con otros tres, jubilados desde hace bastante tiempo y por hechos concretos que, en cualquier caso, fueron muy pretéritos a la pérdida de la condición de funcionario en activo y en los que no se produjo su participación directa e inmediata sino, en todo caso, una genérica función de supervisión".

Nada de eso ha sido tenido en cuenta por Interior, que ha vuelto a la carga con una polémica que "desacredita el sistema de concesión de recompensas profesionales en la Policía Nacional y que recupera e impulsa prácticas del pasado, de etapas que este Gobierno reiteradamente ha rechazado y repudiado pero que ahora, con esta decisión, abraza y revive", añade CEP.

"Las propuestas de medalla de plata para estos ex mandos jubilados -siete ex jefes superiores, un ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, un ex comisario general de Policía Judicial y un ex jefe de la brigada provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid- empañan cientos de intervenciones meritorias y arriesgadas que han protagonizado policías nacionales en activo que se juegan la vida en las calles de toda España y que, una vez más, no han sido reconocidas por Interior, que mantiene como normativa de referencia en este ámbito una Ley de hace cincuenta y ocho años, aprobada en plena dictadura y nunca actualizada por sucesivos gobiernos para democratizarla e imponer en ella principios como la transparencia y la objetividad", sentencia el sindicato.