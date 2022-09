Begoña Gómez se vende en Linkedin como "faro" de empresas para adaptarse a los costes climáticos de su marido Sánchez

Begoña Gómez vende ahora en Linkedin sus conocimientos estratégicos para que las empresas la adopten como "faro" y consigan adaptarse a los costes climáticos que regula simultáneamente su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es más, para que saquen provecho del nuevo entramado ultraecologista y hasta salven "el planeta".

Linkedin es la gran red social de los directivos y empresarios. El foro perfecto para venderse como aspirante a un puesto clave y bien remunerado en las mejores empresas o para ofrecer los productos y servicios propios a ese mismas empresas o profesionales muy cualificados. Todo un centro de influencia en el mundo de los negocios. Y allí está volcada ahora Begoña Gómez.

La última aventura comercial de la mujer del presidente ha acabado de forma un tanto extraña. Logró todo un entramado de alianzas con el principal centro de formación de directivos marroquíes (APD Maroc) a través del Africa Center y mientras Pedro Sánchez entregaba el Sáhara a Rabat. También mientras se descubría que el móvil del presidente había sido espiado con el sistema Pegasus y también mientras todas las sospechas de ese mismo hackeo se centraban, precisamente, en Marruecos. Curiosas coincidencias.

Y todo ello acabó en un comunicado de supuesto abandono de Begoña Gómez del Africa Center mientras su marido, Pedro Sánchez, se negaba -y se sigue negando- a cualquier atisbo de transparencia para informar de lo ocurrido con ese espionaje y esas relaciones de su mujer con APD Maroc.

Pero Begoña Gómez no descansa. Y, pese a que nadie sabe exactamente cómo ha quedado ese asunto, ella continua con su expansión profesional. Ahora en Linkedin. Allí ha presentado el curso "Fundamentos de transformación social competitiva: La sostenibilidad empresarial". Un módulo donde la mujer del presidente, como se puede comprobar en el vídeo que hoy recoge Libertad Digital, ofrece todo un "faro" para descubrir "de primera mano qué es la transformación social competitiva con este contenido formativo". "Aprenderás por qué es importante que las empresas reflexionen sobre el propósito de su organización, las razones por las que las organizaciones tienen que adoptar este proceso para generar competitividad empresarial con impacto social y medioambiental, y qué pasos son necesarios a la hora de elaborar una estrategia integral, todo en un solo curso pensado para las compañías que quieren ser parte de este cambio de paradigma empresarial". Todo un reto de la mano de la mujer de la misma persona que llena España de esos mismos costes y exigencias empresariales y burocráticas.

Las "aptitudes que desarrollarás" se resumen rápido: "Sostenibilidad corporativa". Y allí, de la mano de la mujer del presidente del Gobierno, se puede entender, por fin, "la transformación social competitiva para las empresas del mañana"; "la empresa como agente de transformación social y el propósito empresarial"; se pueden comprender "los objetivos de desarrollo sostenible o ODS como ruta"; los "nuevos modelos de negocio para la sostenibilidad"; cómo pasar "del propósito a la estrategia", desarrollar "la medición del impacto positivo"; o, por supuesto, aprender las técnicas de la "financiación sostenible", algo en lo que seguro que Gómez es ya una experta.

Es más, la mujer del presidente ofrece algo de vital importancia: "Obtén un certificado que puedes compartir". Y es que el selecto cursillo viene acompañado de un imprescindible y muy acreditado título para colgar en la pared. Un título del que se puede ver en el avance del curso hasta un modelo. Porque con ese título todos podrán compartir "lo que han aprendido y destacar como profesionales en el sector deseado con un certificado que muestra los conocimientos obtenidos en el curso".

Gómez da unas pinceladas de su nueva aventura académica: "Si como profesional te estás preguntando cómo avanzar en la sostenibilidad, cómo puedes aplicar en tu organización los objetivos de desarrollo sostenible o los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que te permitan generar impacto positivo y rentabilidad, esta formación te interesa". Porque con este curso de LinkedIn Learning "comprenderás cómo el propósito es el mejor motor que lleva al éxito y cómo puedes transformar el impacto positivo de tu empresa en una ventaja competitiva, en un valor compartido, aplicando una estrategia de transformación social competitiva". Por si fuera poco, "desde un punto de vista práctico e innovador podrás reflexionar y aplicar lo aprendido incorporando en el negocio un propósito y una perspectiva social y ecológica". Vital.

Y, además, permite "desarrollar las habilidades para comenzar a transformar el entorno haciendo el bien y haciéndolo bien. Lo que marcará ese valor diferencial como profesional frente a los continuistas del negocio tradicional". Y ella misma se presenta: "Mi nombre es Begoña Gómez, soy consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. Te invito a conocer más sobre lo que será la estrategia de tu empresa del futuro".

Lo cierto es que la mujer de Pedro Sánchez carece de cualquier titulación oficial universitaria. Pero ya se ha empezado a presentar como gurú de transformación social, competitividad social o, simplemente, sectores sociales. Una de sus últimas líneas de actividad es el "marketing humanizado". Y allí también asesora para lograr "influencia y cocreación en contextos de cambio". Lo mejor es que para presentarse en este área de negocio, Begoña Gómez, ha utilizado otra vía profesional: la que le ha permitido la Universidad Complutense al nombrarla directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM.

Begoña Gómez, de este modo, cuenta con el respaldo de esa cátedra, pese a no ser licenciada ni graduada en titulación universitaria alguna: fue el mes de octubre de 2020 -con Sánchez ya en la Presidencia- cuando se conoció que la Universidad Complutense de Madrid había otorgado a la mujer de Sánchez la dirección de esta nueva cátedra. La cátedra no es en derecho, ni economía, ni comunicación, ni nada parecido equiparable a una titulación homologada: lo es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y centrada en enseñar ese programa político a las empresas privadas, algo que abre muchas puertas. Gómez también cuenta con el respaldo de la Complutense para dirigir masters. Masters que se venden a titulados universitarios pese a que ella incumple ese requisito. Su única formación pseudo académico la compone un título no oficial en Marketing de la Escuela Superior de Marketing y Negocios, no homologado.