El problema que quita el sueño a Bolaños con la serie de su jefe Pedro Sánchez

El Mundo

"Revolución fiscal de Moreno en Andalucía para atraer 7.200 grandes patrimonios". "Feijóo a sus diputados: "Sois marca PP las 24 horas, menos zascas en Twitter y más calle"". «Yo soy un político de otra época. De esta época no me gusta que lo que se prioriza es un zasca en Twitter o una buena foto en Instagram», les confesó Feijóo a los diputados nacionales, los senadores, los eurodiputados y los parlamentarios autonómicos del PP el sábado, en Toledo". Nos hacemos viejos, Alberto.

"Ferraz desautoriza a Page por sus críticas y él se reafirma: "Se lo he dicho a quien se lo tenía que decir"". "Pese a los intentos de su dirección por esconderlo, el PSOE es hoy un partido desunido. Y cada vez se le complica más a Ferraz que el malestar interno no aflore", dice el editorial. "Y ahora que arranca un curso marcado por las municipales y autonómicas, son muchos los candidatos que saben que deben desligarse del presidente porque lo contrario les afectará negativamente. Varios hablan en privado; Page simplemente ha sido el primero en hacerlo en público". Bueno, con la boca chica. Sabe que Sánchez puede cortarle la cabeza si se pasa.

El Mundo pone sus esperanzas en que Page tome las riendas del PSOE y acabe con el sanchismo. "Es lógico que Sánchez vuelva a tener contestación, y un síntoma de que quedan socialistas que representan la moderación ideológica, la responsabilidad en la custodia de la concordia constitucional y el compromiso con una idea compartida de la nación. Ahora deben hablar". Qué iluso, Joaquín.

Cuenta Jorge Bustos que "nadie se explica que un presidente alto y guapo, según el dictamen científico del presidente del CIS, ande peleado con las audiencias televisivas". Y es que resulta que el serial de Pedro Sánchez basado en la vida de Pedro Sánchez -con Pedro Sánchez en el papel de Pedro Sánchez- no encuentra cadena que lo quiera emitir". Venga Jorge, pues en TVE con Fortes en el papel de Fortes. "En mi impopular opinión la serie sanchista debe ser contratada y emitida. Primero porque es un derecho adquirido del contribuyente", que la hemos pagado. "El único problema para Bolaños será conseguir que los españoles se sienten a ver la serie de su jefe". Ni bajo tortura.

Bustos está deseándolo, sin embargo. "Yo no necesitaré grilletes. Me sentaré goloso y atento, con papel y boli, a gozar de las cuatro estaciones sanchistas, cada una de las cuales me resolverá una columna, y rezaré para que Secuoya Producciones emita una quinta estación con las tomas falsas, aunque no sé cómo va a distinguirlas de las verdaderas, siendo así que todo en Sánchez es mentira desde que se levanta hasta que se acuesta". Qué duro es el trabajo de columnista.

Raúl del Pozo le recuerda a Sánchez que hay que cumplir la ley en Cataluña. "La eliminación del castellano como lengua vehicular ha sido el gesto más descarado, más racista, entre los constantes desafíos a las leyes". "En Cataluña se vive un segregacionismo al estilo Alabama 1955; el «solo para blancos» se ha traducido en «solo catalán en las escuelas»; esta vez con la complicidad del Gobierno". Bajo la batuta del Gobierno. "Lo que hace falta es un Gobierno y un Govern que cumplan las leyes". Para Sánchez la única ley que existe es la que le entregue todos los poderes del Estado.

El País

"Las comunidades del PP acentúan la competencia fiscal a la baja a un año de las elecciones". "Sánchez explota en Nueva York su perfil internacional frente a Feijóo", cuenta Carlos Cué. Que yo sepa, en las elecciones españolas solo votan los españoles, pero vaya, allá ellos. El periódico sanchista está convencido de que la adoración de Von der Leyen, que hable inglés y que le llamen guapo va a amortiguar el asco que le tiene la gente en España. Y lo de Feijóo ya es hacer el ridículo. ¿Acaso se conocía a Sánchez en el extranjero cuando era el candidato del PSOE? Pero, según Cué, en Moncloa están tan desesperados que creen que el tema internacional es un "punto débil" de Feijóo. ¿Desde cuando se ha votado en España por el perfil internacional de los candidatos? Cué cuenta con detalle la agenda de Sánchez en Nueva York, pero como todos sabemos que nos importa un higa se lo ahorro.



Resaltar el editorial porque es crítico con el Gobierno. "Las buenas intenciones en política suelen ser estériles sin un plan de aplicación eficiente y seguro. Puede haber sucedido eso a la vista de los datos de ejecución del fondo de ayudas a la solvencia empresarial con motivo de la crisis de la covid". Porque resulta que el "farragoso sistema administrativo que se puso en marcha" las ha hecho inútiles.

"Que España sea hoy el único país de la Unión Europea que no ha recuperado su nivel económico prepandemia es resultado de muchos factores, pero la timidez presupuestaria y el garantismo burocrático excesivo mostrado en la recuperación son, sin duda, parte de una causa múltiple. En política económica la secuencia temporal de las medidas es esencial, y si se llega poco, tarde y mal, el resultado no puede considerarse plenamente satisfactorio. Al menos, en este caso, no lo ha sido". Es que es un gobierno de inútiles. Vaya leche en plena campaña de Sánchez vendiendo gestión.

ABC

"El fin de una era". No queda claro si ABC se refiere exclusivamente a la muerte de Isabel II o a su entierro, porque lo cierto es que los fastos han durado casi una era. Dice Ignacio Camacho que "ha sido un proceso largo, premioso a veces, en el que sin embargo cada etapa tenía un sentido, como lo tienen todas las solemnidades estructuradas a través del lenguaje de los símbolos. Se trataba de encajar la sucesión en el contexto de la estabilidad del Reino, sin escatimar un rito o un gesto capaz de sacudir la conciencia emocional del pueblo. A todo trapo, con orgullo patriótico sincero. Fuera complejos cuando está por medio la continuidad del único proyecto que mantiene unido a un país en plena crisis de entendimiento interno. Un mensaje claro: la Corona como asidero, como referente incólume y valor eterno ante las incertidumbres de este tiempo". Un poco excesivo, Ignacio, con la mitad de días hubiera bastado y sobrado. Además, Isabel II está muerta y enterrada y la vida sigue. Y a ver cuándo echan la última temporada de The Crown, que Netflix está últimamente para darse de baja. Cada serie que meten parece una chapa de Irenita Montero.

Isabel San Sebastián se echa las manos a la cabeza con "la desvergonzada campaña de blanqueamiento lanzada desde la Moncloa para justificar preventivamente el indulto". "Una operación que viene de lejos, en la que se han implicado a fondo todos los medios de comunicación afines al socialismo y que ha escalado en los últimos días con la publicación de ese manifiesto en el que gentes de mayor y menor prestigio se suman con sus nombres y apellidos a la petición de la medida de gracia presentada por la familia de Griñán". Pero a fondo. No se entiende para qué se molestan los jueces en juzgar a los socialistas, si se pasan las sentencias por el forro. En España solo se puede juzgar al PP.

"¡Qué bien hace estas cosas la izquierda! Roban más de seiscientos millones del contribuyente" y "consiguen que algunas personas decentes respalden de buena fe la trama minuciosamente urdida con el fin de garantizarse impunidad". Convierten en indecentes a personas decentes.

"¿Se imagina alguien a cualquiera de esos 'abajofirmantes' suscribiendo una petición similar para un dirigente del Partido Popular castigado por una conducta idéntica? No. La derecha es corrupta mientras no demuestre lo contrario. Los 'progresistas', por el contrario, gozan de presunción de inocencia incluso cuando han sido juzgados y condenados en firme. Entonces llega el momento de recurrir el indulto, previo lavado de cara que justifique el perdón y salve a Sánchez de pagar la cacicada en las urnas".

La Razón

"El último adiós a una gran Reina". Adiós, adiós. También Marhuenda alucina. "El funeral celebrado con motivo del fallecimiento de Isabel II es irrepetible. No recuerdo otro en la Historia que sea equiparable". "Es el espectáculo de los Windsor, que desde hace décadas consiguen superar todo tipo de crisis y actuar como espera su pueblo, incluso con sus defectos y mezquindades. La familia más desestructurada del Reino Unido es, a la vez, la que mejor simboliza su orgullo patriótico". Los ingleses siempre han sido muy patrióticos.

Y mientras los ingleses nos deslumbran con su espectáculo, aquí nos aburrimos con los impuestos. "Golpe fiscal de los barones para acercar a Feijóo a Moncloa". "Ofensiva de bajada de impuestos territorial. Las elecciones de mayo se jugarán en el ámbito impositivo y el PP anticipará su programa de generales". Pero aquí, no en Nueva York.

Dice Abel Hernández que no levantamos cabeza. "El malestar ciudadano y el desprecio a la política tocan fondo con el Gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez. Sus constantes diatribas contra la oposición y su líder nacional hacen el clima político irrespirable. Las broncas semanales en el Congreso de los Diputados se convierten en un espectáculo degradante". Si ya caía mal, se está haciendo insoportable este macarra. A ver si se queda en Nueva York.

"El descrédito general de los partidos, que son los cauces de participación política, está acompañado en España de la falta de prestigio de los medios de comunicación". "La Prensa en España corre la misma o parecida suerte, en la opinión general, que la clase política porque se la percibe demasiado uncida a los partidos y demasiado comprometida con los intereses de sus dirigentes". Lógico, siempre ha habido tendencias en los medios, pero lo que está sucediendo en TVE, El País o La Sexta con Sánchez, no lo habíamos visto nunca. Y ahora una serie sobre Sánchez.