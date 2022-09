Feijóo consigue que los barones del PP cierren filas con su "bilingüismo cordial"

Alberto Núñez Feijóo ha logrado en cinco meses una meta que fue inalcanzable para Pablo Casado: la unión de los barones y Génova. "Feijóo, a diferencia de Casado, ha conseguido que no se abra un brecha con cada asunto polémico", explican fuentes autonómicas del PP.

En estos días, el nuevo líder popular ha logrado incluso que los barones de la formación cierren filas con su propuesta lingüística para Cataluña. Cuando en abril fue elegido presidente de los populares en el Congreso de Sevilla, Feijóo ya avanzó que el "bilinguísmo cordial" iba a ser su política en esta materia.

En las últimas horas, el líder popular ha hablado de "cordialidad", del "monolinguismo empobrecedor" o de utilizar "todos los instrumentos del Estado de derecho" para defender "todos nuestros idiomas".

Lo que todavía no ha hecho Feijóo públicamente ha sido precisar a qué se refiere exactamente cuando habla de "bilinguísmo cordial". Desde su equipo aseguran que su modelo sería el que impulsó en Galicia mientras fue presidente de la comunidad (33% español, 33% inglés y 33% gallego).

Sin críticas

Y aunque no se conoce la letra pequeña de la propuesta, los principales dirigentes del PP no se lo han criticado a su líder. Barones autonómicos de las comunidades en las que gobiernan los populares explican que "confían" en la medida de Feijóo y añaden que "sin un buen resultado en Cataluña, es imposible lograr un buen resultado en las elecciones generales". Y añaden que "no creen" que la propuesta sobre la lengua de Feijóo pueda tener "consecuencias" en otros territorios como Murcia, Valladolid o Sevilla.

Este lunes, en Es La Mañana de Federico, Isabel Díaz Ayuso también se refería a este asunto defendiendo que el presidente del PP hablara de "cordialidad" lingüística. "No quiere darle a los independentistas la mínima excusa para que vayan de víctimas", dijo.

"Feijóo lo que pretende decir es que muchos independentistas utilizan el simple hecho de reclamar el cumplimiento de la Constitución en Cataluña como un ataque directo al catalán. Lo que dice Feijóo es el derecho a poder utilizar libremente las dos lenguas y eso en ningún caso diciéndolo en detrimento del español, todo lo contrario", añadió la presidenta madrileña.