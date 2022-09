Nueva reunión de los vocales del CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional que termina sin acuerdo

Nueva reunión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ con el objetivo de avanzar en la renovación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que termina igual que empezó. Aunque los vocales conservadores y progresistas han destacado la buena predisposición de ambas partes para alcanzar un acuerdo, los avances han sido mínimos.

En un comunicado los vocales progresistas afirman que se ha constatado "una diferencia en cuanto a los tiempos. Por nuestra parte, hemos reiterado la voluntad de alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre".

"Sin embargo, una vez más, nuestros interlocutores nos han manifestado que al día de hoy no están en condiciones de presentar candidatos/as; y que no consideran que deba producirse la designación en el pleno del día 29. De igual modo no ha sido posible fijar una fecha para una nueva reunión antes del día 29, añaden.

"Los firmantes de esta nota hemos dejado constancia de que no nos hacemos responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional", concluyen los vocales progresistas.

Por su parte, los conservadores han destacado en otro comunicado que han manifestado "el más firme compromiso de cumplir con las competencias propias del Consejo para los nombramientos que nos ocupan. Hemos transmitido que no hemos recibido en el seno del grupo ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual".

"Hemos puesto de manifiesto que la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia. Concluimos que sólo aquellos candidatos seleccionados tras análisis y deliberación de nuestro grupo serán propuestos como tales. A tal efecto, el grupo buscará a aquellos aspirantes que, por su excelencia, considere idóneos para tan alta magistratura. Hemos reiterado asimismo todos los puntos que llevamos a la reunión anterior y hemos comunicado que nuestro grupo se reunirá de nuevo el próximo miércoles día 28 de septiembre", concluyen los conservadores.

La visita del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, el próximo 29 de septiembre será clave para desatascar las negociaciones para renovar el TC y el propio CGPJ.

La lista de candidatos de los vocales progresistas

Los representantes progresistas avanzaron que a este segundo encuentro llevarían los CV de nueve aspirantes, entre los que destacan Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.

Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde --que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ-- y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.