Una senadora del PSOE sí sabe cómo esquivar la crisis: la cazan cargando su coche privado en enchufes públicos

PP y Vox han denunciado el nuevo significado del término ‘enchufe’ patrocinado por el PSOE: el que ha dado la senadora y concejal socialista de Talavera de la Reina, Monserrat Muro, al enchufe público del garaje oficial -por supuesto, con cargo a los fondos municipales- donde carga a diario su coche eléctrico privado. Todo un invento contra la crisis. Lo pagamos todo el resto de españoles.

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular en Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha exigido ya explicaciones al equipo de Gobierno socialista sobre un enchufe instalado en el garaje del Ayuntamiento por orden oficial "cuando resulta que no hay vehículos eléctricos en la flota municipal".

La portavoz ‘popular’ ha añadido que "hay otros ediles de la Corporación Municipal que disponen de coches eléctricos, pero que jamás han cargado sus vehículos en una red pública". Y ha explicado que hay una persona, que es concejal en el citado municipio y senadora socialista, Monserrat Muro, "que ha dado un pésimo ejemplo": el de cargar sus coche privado en el enchufe público ordenado instalar en el garaje del Ayuntamiento de Talavera.

La concejal del PP también ha preguntado a la alcaldesa si ese enchufe se habilitó para el uso de todos. Y es que "no se comunicó su instalación a ningún concejal". Delgado se ha referido "a la incongruencia" del PSOE, que votó hace dos años en contra de una moción del PP para la instalación de puntos eléctricos de recarga públicos en la ciudad, y sin embargo, su senadora y concejal Muro "sí tiene la opción de cargar su vehículo particular en el parking del Ayuntamiento, y además lo hace de manera gratuita". Con cargo a los fondos públicos que pagan todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Talavera ha contestado ya afirmando que el enchufe "no se instaló para la señora Muro, sino para cualquier coche eléctrico del Consistorio", algo que "no tiene mucho sentido", ya que en la flota de vehículos municipales "no hay ninguno", como recuerdan desde el PP. El PP va a más y ha preguntado igualmente al equipo de Gobierno que, si no hay vehículos de recarga en el parque móvil, "¿para quién y por qué se instaló ese cargador, especialmente, cuando sólo Monserrat Muro utiliza esa plaza de parking y, además, su coche particular es el único utilitario que está enchufado a la red pública?"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, también ha exigido de inmediato una aclaración sobre el asunto. Los de Vox han realizado ya un escrito dirigido a la alcaldesa, Tita García, solicitando que depure responsabilidades de su concejal, senadora y teniente alcalde por un evidente "uso indebido" del enchufe del ayuntamiento "en beneficio propio".

Moreno ha confirmado la versión de que la socialista Montserrat Muro "lleva conectando su vehículo eléctrico desde hace mucho tiempo a la red municipal". Y ha añadido que tanto la alcaldesa como el teniente alcalde, Luis Enrique Hidalgo, estaban al corriente "del uso indebido de la carga del vehículo eléctrico de su compañera, y más teniendo en cuenta que se trata de la plaza contigua a la de ambos". "Según parece el enchufe donde se he estado realizando la carga del vehículo se instaló de forma expresa para el uso exclusivo de la concejal socialista", ha puntualizado Moreno.