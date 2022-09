El nombre de este hotel es Golden Costa Salou. Es un "adults only". Se encuentra pegado a la playa, pero su mayor atractivo es un luminoso y colorido spa. Luces verdes, moradas, rosas y amarillas, tenues e indirectas, acompañan a los clientes en una órbita de relax que el grupo de la familia del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, no deja de promocionar en su web. Por si fuera poco, un singular y falso cielo estrellado dentro del spa termina de mecer a los adultos en un ambiente singular. Pero el hotel se encuentra ahora inmerso en una batalla judicial porque, por lo visto, su acogedor encanto necesitaba de una planta más no permitida por las normas urbanísticias. Pero eso era lo de menos. La sexta planta preside todo un hotel diseñado para el descanso de los adultos.

El Grupo Golden Hotels & Experiences destaca en su web que se trata de un hotel "situado a escasos metros de la playa de La Pineda". Ofrece "163 habitaciones sólo para adultos a partir de 16 años, con todo tipo de comodidades y una completa programación de actividades de animación diurna y nocturna", destaca la publicidad del grupo. Y, efectivamente, las instalaciones, como puede verse en las fotografías del hotel, empujan a esa "animación diurna y nocturna".

"Este acogedor hotel está situado en una larga playa de arena en la conocida zona de La Pineda de Salou, una zona repleta de tiendas y lugares de entretenimiento", señala la web. Y remarca una vez más, por si alguien no se había enterado aún, que "el hotel Golden Costa Salou es un hotel Adults Only" situado "junto al parque de atracciones Port Aventura en la Costa Dorada".

La descripción oficial lo tacha de "hotel con encanto, totalmente climatizado y libre de humo". Y vuelve a subrayarlo una vez más, por si alguien ha escapado del resto de frases sin darse cuenta de que sólo pueden entrar mayores de edad: "Cuenta con habitaciones sólo para adultos en la playa. Los huéspedes tienen a su disposición piscinas, bares y un restaurante bufet. Disfrutarás de una magnífica terraza piscina en la azotea con las vistas al mar". Y es que, "aquí en Golden Hotels, nos esforzamos por brindar a nuestros huéspedes todo lo que necesitan para tener una estancia divertida, relajante y placentera", señala el grupo.

Se trata de uno de los hoteles del grupo de la familia del presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonés, y la denuncia que ha recibido ya se centra en que ha violado la ley: cuenta con una sexta planta que sobrepasa los límites urbanísticos, según la denuncia presentada. La Guardia Civil ya ha realizado su primera actuación. Se personó a comienzos de año en el Ayuntamiento de Salou para recabar información sobre los límites que debía haber respetado el hotel. Y la historia promete. Porque el Ayuntamiento, cercano al partido de Pere Aragonés, ya ha trasladado su enfado al denunciante por llevar el asunto a la Fiscalía.