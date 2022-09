El PP ve "prácticamente imposible" que lo sucedido en Italia se repita en España: "Vox está atascado"

En diez años, la formación que lidera Georgia Meloni en Italia ha pasado del 2% de los votos al 26%, consiguiendo así ganar las últimas elecciones generales que se han celebrado en ese país el pasado domingo. Un ascenso imparable de la mujer que fue ministra de Juventud con Berlusconi y que en las últimas semanas ha sacudido Europa.

En España, la izquierda se ha revuelto contra su victoria mientras que en Vox, formación que se identifica con el partido italiano Hermanos de Italia, se han mostrado exultantes ante esa victoria: "Es un impulso político y un acicate para nosotros", aseguró este lunes el vicepresidente político de Santiago Abascal, Jorge Buxadé.

Desde el Partido Popular, por su parte, han tratado de mantenerse al margen de los resultados electorales italianos. Feijóo evitó el lunes valorar el asunto en su comparecencia ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. 24 horas después, durante una visita a Mallorca, el líder popular tuvo que pronunciarse sobre el tema tras ser preguntado por la prensa.

Feijóo dijo que había que "esperar" a ver qué hace la nueva líder italiana pero sí que quiso añadir sobre Meloni que "todo aquello que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo y de una Europa cohesionada sería una buena rectificación para los italianos y para el futuro gobierno italiano".

"Prácticamente imposible" que se repita en España

En privado, fuentes cercanas al líder del PP reconocen que el resultado de las elecciones italianas "no es lo que más les hubiera gustado" pero también confían en que "Meloni se tranquilice". Este asunto no es algo que preocupe demasiado a Feijóo que prefiere dejarlo pasar porque en el Partido Popular creen que es "prácticamente imposible" que lo sucedido en Italia se repita en España, extremo que comparten los barones de la formación.

"Vox está atascado", asegura un alto cargo popular que explica que una "buena actuación" de la italiana podría dar un ligero "empujón" a los de Santiago Abascal que se han identificado con ella pero que no sería algo significativo. "Las formas de Meloni no tienen respaldo en España y un ejemplo de ello fue lo que sucedió con Macarena Olona en Andalucía", sentencian. De ahí, que fuentes populares no vean con preocupación lo que ha ocurrido en Italia porque "no va a afectar al resultado al futuro del PP".

Preguntado por este asunto, y por el ascenso de Meloni en Italia, Feijóo aseguró este martes que "en España, hay un partido que es la garantía de la centralidad, de respeto al estado autonómico y al europeísmo y ese es el PP. España tiene un activo importante que es tener a un partido de centro derecha muy amplio y asentado en los pueblos y ciudades de España".