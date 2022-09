Que la relación entre la cúpula de Podemos y Yolanda Díaz no es muy buena es un hecho. La nueva plataforma impulsada por la vicepresidenta del Gobierno, Sumar, terminó de romper unos puentes que, desde la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, estaban ya minados.

En las últimas horas, la cúpula de Podemos se ha enterado por la prensa de que la que fuera su socia, Yolanda Díaz, se había reunido con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Algo que no gustó en las filas moradas.

Desde el partido que fundó Iglesias aseguran que su líder actual, Ione Belarra, no hubiera acudido a este encuentro: "Belarra no lo hubiera hecho, no entendemos una reunión con una persona que intenta dividir al Gobierno de coalición y critica todas y cada una de nuestras medidas", aseguran fuentes de la formación morada. Otros cargos de Podemos lo vinculan a una relación personal entre Feijóo y Díaz que se remonta a su época en la política gallega.

Hace unos meses, el líder del PP se refirió a esta relación con Díaz en unas declaraciones públicas. Reconoció que se conocían y preguntado por la plataforma Sumar que había creado la vicepresidenta ironizó con que "era un nombre que significaba lo contrario de lo que ocurre". "He perdido la cuenta de por cuántas formaciones políticas ha pasado la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz", dijo entonces el líder del PP.

Ahora se ha conocido que Feijóo se reunió con Díaz. Un encuentro que se ha conocido gracias a un comunicado que el PP emitió este miércoles después de que se filtrase la reunión de Abascal con su líder.

Génova trató de quitarle importancia a la cita con el líder de Vox explicando que Feijóo también se había reunido con la vicepresidenta, con el líder de UPN o con el de Coalición Canaria. Desde el PP aclaran que "no hay previsto" ningún encuentro más con Díaz pero también añaden que "es mucho más fácil" tener contacto con ella que con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.