El PP cree que el Gobierno sólo vio a Reynders "para criticar al PP": "Buscan asaltar el TC como hicieron con RTVE"

"La disposición del gobierno es ninguna", así de rotundos se muestran en el Partido Popular tras constatar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de comprometerse a reformar el sistema de elección de los jueces en España para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Este jueves, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se reunió tanto con el PP como con varios miembros del Gobierno en un intento de acelerar la renovación de la Justicia en España.

Al término del encuentro con los populares, su representante Institucional, Esteban González Pons, se mostró incluso dispuesto a celebrar una reunión "a tres bandas" (PP, Gobierno y Comisión Europea) para poder alcanzar un pacto. Eso sí, el dirigente popular insistió en la necesidad de que el Ejecutivo se comprometiera "a la vez" a "renovar" el CGPJ y a "reformar", de cara a la próxima elección, el sistema de designación de los jueces.

Ataque del Gobierno al PP

Desde el Gobierno descartaron celebrar la reunión y se negaron, una vez más, a la reforma. Pero, tras el encuentro con el dirigente europeo, emitieron un escrito en el que cargaban contra el PP: "En la reunión mantenida, el ministro Bolaños ha hecho entrega al comisario de un listado con las 19 excusas que ha puesto el PP, desde 2020, para no alcanzar un acuerdo. En esencia, se pueden resumir en tres categorías: las que se refieren a que no era un buen momento porque estaban en campaña electoral, las que dicen que con este Gobierno no se debe pactar nada y finalmente, aquellas en las que afirman que están dispuestos a acordar, pero con condiciones".

"La actitud de incumplimiento de la ley por el Partido Popular y su irresponsabilidad están dañando el prestigio del poder judicial y la reputación de España fuera de nuestro país. Por eso, el ministro Bolaños reitera, una vez más, su llamamiento al Partido Popular a que negocien, sin excusas ni condiciones, la renovación del CGPJ. La situación provocada por el Partido Popular es insostenible", añaden desde el Gobierno.

Desde el PP responden a estas palabras asegurando que desde el Ejecutivo "han ido a ver al comisario para criticar al PP". "No somos optimistas con la posibilidad de que este Gobierno busque algo que no sea el asalto del Tribunal Constitucional. Acaban de hacerlo con RTVE y lo harán con el TC", sentencian los populares.