Rocío Monasterio: "Vox ahora es fundamental para que en algunos sitios el PP no mire a la izquierda"

El inicio del curso político ha sido muy activo y los principales partidos se encuentran preparando las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo de 2023. En este contexto los líderes de PP y Vox han mantenido en los últimos días un encuentro para retomar las relaciones rotas desde la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez tras los ataques personales de Pablo Casado.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que esa reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que fue una "entrevista correcta" en la que ambos líderes se conocieron porque "no tenía sentido" que "no se conocieran". Monasterio ha remarcado que es "un primer paso para mantener una relación que es normal en partidos como el PP y Vox". Los dos partidos principales del centroderecha "tienen que star alienados para sacar a Sánchez".

En la relación entre PP y Vox se ha visto en algunas CCAA y Ayuntamientos como son complementarios para formar gobiernos. Rocío Monasterio ha dicho que para las próximas elecciones "lo importante es el programa" que va a llevar Vox porque su partido "ahora es fundamental para que en algunos sitios el PP no mire a la izquierda". Ha puesto de ejemplo lo que sucedió en la Comunidad de Madrid y en Andalucía en 2018 donde fueron necesarios "para sacar a la izquierda". Cree que tienen que tirar del PP porque "no nos puede pasar lo que nos pasón con Rajoy".

Olona, "por razones personales, decide virar"

Preguntada por las nuevas andanzas de Macarena Olona, Monasterio ha respondido que "Maca es una compañera de partido que, por razones personales, decide virar": "La política es durísima. Una campaña electoral es durísima. Yo lo conozco bien, tengo cuatro niños, y hay que tener mucha fortaleza física y mental. Y venir llorando. Hay gente que aguanta y gente que no". La portavoz ha reconocido que la excandidata de Vox a la presidencia de Andalucía "estaba con un tema de tiroides" y "se asustó" y le ha deseado "que le vaya fenomenal, que consiga encontrar el foco para saber adónde va". "Desde el partido, la intentaremos arropar si se deja arropar. Todo lo que se pueda", ha añadido.

Sobre posibles infiltraciones de grupos como El Yunque, Monasterio ha declarado que "una cosa muy importante" en su partido, "de la que yo estoy orgullosa, es que creo que somos muy libres. No nos debemos a nadie. Ni a grupos de influencia, ni a bancos ni a lobbies". Además, ha señalado que, de vez en cuando, hace el ejercicio de "ver si hay grupos que se nos están aproximando y ganando influencia, y eso lo freno. En otros partidos, redactan hasta las proposiciones de ley".

Con respecto a las críticas vertidas por Olona contra Ortega Smith, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y líder del partido en la comunidad ha dicho que la de secretario general "es una posición que respeto muchísimo, siempre él es el blanco de todas las críticas": "La organización del partido es muy complicada, y tienes que detectar los grupos que te infiltran. Eso es un trabajo de orfebrería". "Lo que veo es una base de 70.000 afiliados, 17.000, en Madrid, que hacen un suelo de voto con una fidelidad brutal", ha agregado.

Los "objetivos ideológicos" de Monasterio

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha contestado a las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico. Sobre si seguirá en la Comunidad de Madrid o será candidata en otro lugar ha dicho que no depende de ella y que su labor en Madrid no ha terminado. Ha señalado que tiene que "derogar las leyes de género en la CAM y bajar impuestos". Sobre la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que "hay que tirar de ella que sino mira a izquierda".

"De momento estoy en la CAM y estoy encantada" ha añadido Monasterio que ha remarcado que tiene "objetivos ideológicos" y "unas ideas" en las que cree "firmemente" porque "son buenas para España". En este sentido, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha apuntado que su obsesión es "dar ejemplo" a Feijóo y a los españoles de "lo que puede ser un tándem PP y Vox". Cree que "no llegamos a los gobierno para sólo gestionar". Rocío Monasterio ha comentado que "por eso la CAM es tan importante" para que el líder del PP vea que puede funcionar un Gobierno con Vox y que no le "dé flojera". "Si Vox no está volvemos al apaciguamiento", ha dicho sobre la relación del PP con los independentistas.

También ha indicado que hay que quitar la subvenciones a los sindicatos. "¿Qué hacemos pagando a los comunistas desde la CAM? ¿Qué hacemos soltándoles 22 millones para que luego nos monten las manifestaciones? ¿Qué hacemos subvencionado a CCOO y UGT?", se ha preguntado Monasterio que ha recordado que estos sindicatos "apoyan al independentismo".