Iglesias presume del frenesí violento de Isa Serra: "Me traería las cabelleras de los municipales"

La relación de la izquierda con el delito y la violencia es tan natural que no tienen empacho en reconocer no sólo el delito, sino el montaje para encubrirlo y acusar a los jueces que, justamente, condenaron al delincuente por no haberse creído sus pruebas engañosas.

Exactamente eso es lo que ha hecho Pablo Iglesias en uno de sus comentarios de La Base (‘Al-Qaeda’ en árabe), programa-podcast que tiene en el diario Público y en el que ha aprovechado su capítulo del miércoles para presumir del hambre de violencia de su pupila Isa Serra. "Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municial de Madrid", afirmaba orgulloso, justo después de reconocer públicamente que él —"estuve en aquel desahucio"— vio con sus propios ojos cómo "Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura". Tras la confesión se pregunta: "¿Cómo fue posible que no la detuvieran?" Él mismo se responde: "Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso".

Es muy burdo, pero vamos con ello, debieron pensar los jueces del TSJM que condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión 📺 Programa #LaBaseMontajeIsaSerra completo: https://t.co/tzuR7wEu4s pic.twitter.com/iQbhsfMPYH — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 28, 2022

En su comentario, Iglesias se mofa de los agentes municipales con el siguiente argumento: Isa Serra agredió de todas las formas que pudo a los agentes de Policía Municipal, pero ninguno pudo o se atrevió a sacarle vídeos o fotos y por ese motivo, la Policía tuvo que buscar otras fotografías y vídeos para identificarla ante las autoridades judiciales. En cambio, la defensa de la pupila de Iglesias presentó "115 vídeos y 92 fotografías en las que se mostraba a Serra en actitud pacífica pero qué más da. Isa Serra estaba condenada antes de entrar en el juicio".

Pero no contento con ello, continúa presumiendo del matonismo de Isa Serra: a los policías municipales no les serviría de nada correr como gallinas porque "Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde".

Así, en menos de dos minutos de comentario, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido que comparte el Gobierno con el PSOE acusa a Policía Municipal y jueces de manipular pruebas, a la Justicia de prevaricar, y a los agentes municipales de inútiles. De momento, el alcalde todavía no se ha pronunciado. Sí lo ha hecho, en redes sociales la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien recuerda a Iglesias que "a esa policía le debemos la seguridad que garantiza nuestra libertad. Estaban ahí, Pablo, cuando tus compinches ponían bombas en esta ciudad. También morían ahí", recuerda.

A esa policía le debemos la seguridad que garantiza nuestra libertad. Estaban ahí, Pablo, cuando tus compinches ponían bombas en esta ciudad. También morían ahí. Por suerte tú ya no representas a España y ellos siguen representando lo mejor de Madrid. Nuestra Policía. pic.twitter.com/jtH7ivJrV9 — Begoña Villacís (@begonavillacis) September 29, 2022

También la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz Otero, ha criticado las declaraciones de iglesias en redes sociales.

Daba vergüenza tenerle de Vpte. del Gobierno, pero esto supera todos los límites de la indecencia, incluso para él Mi más absoluta repulsa y condena a esta infamia de un personaje que rezuma odio y sectarismo por cada poro Todo mi cariño, respeto y apoyo a la @policiademadrid pic.twitter.com/P0Wq0ARzKk — Inmaculada Sanz Otero (@InmaSanzO) September 29, 2022

Por su parte, la policía municipal ha salido en su propia defensa y ha anunciado querellas:

Tampoco se conoce a nadie que pida una revisión de la condena después de la confesión de Iglesias sobre el frenesí violento de Isa Serra contra la autoridad competente. Por supuesto, nadie ha pedido responsabilidades a Iglesias, todo un exvicepresidente, por encubrir un delito de violencia.