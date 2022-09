"Si Putin ha decidido meter la puta guerra en el salón de sus súbditos es que está dispuesto a meterla en los nuestros"

El Mundo

"El Gobierno se enroca en no reformar el modelo judicial pese a la exigencia de la UE: 'No lo cambiaremos nunca'". Que se enteren en Bruselas de la clase de déspota que gobierna España.

Montero ha logrado colarle a El Mundo la bajada de impuestos. "Es una buena noticia que el Gobierno se haya visto obligado a rectificar su política fiscal". "El plan tiene una parte que será eficaz y que se centra en las rentas más bajas: una reducción por rendimientos de trabajos para los contribuyentes de hasta 21.000 euros. Sin embargo, se vuelve a olvidar de la clase media, y añade una pata recaudatoria controvertida: una subida del IRPF para las rentas superiores a 200.000 euros y la creación de un nuevo impuesto para aquellos contribuyentes con una riqueza neta superior a los tres millones de euros". "España necesita seguridad y estabilidad, y no falsas guerras de impuestos ni globos sonda de recentralizaciones, que generan desconfianza. Hace falta una política económica sólida".

Federico Jiménez Losantos comenta las declaraciones de Irene Montero sobre los niños y el sexo de las que no se ha desdicho. "Han querido hacerlo por ella un montón de personas e instituciones, desde la SER a la Conferencia Episcopal, pasando por comentaristas de izquierdas y de derechas, webs financiadas por Montero, Newtrola, y mil más, que, al parecer, no consideran mayor de edad mental a la ministra, ni para bien ni para mal". Ahí le has dado Federico. Hay que proteger a la ministra histérica y tonta.

"Al ser interpelada anteayer por esta misma frase, que según el actual Código Penal es una defensa inequívoca de la pederastia, la respuesta de la ministra no fue la de aclarar lo que, según sus abogados mediáticos, quería decir y no dijo, o no dijo bien, sino ésta: "¿Hasta cuándo se va a tolerar esta campaña de violencia política contra cualquiera de nosotras?". "Les pido que les paremos los pies y que aprobemos la ley del aborto. A estos fascistas se les para con derechos". "Montero compensó su indigencia intelectual con truenos guerracivilistas que no se oían desde 1936". Bueno, desde que llegó Podemos hemos oído muchas cosas en el Congreso. A Iglesias, el tío que la puso ahí, daba miedo oírle.

Iñaki Ellakuría advierte sobre Putin. "Si el sátrapa ruso ha decidido meter la puta guerra en el salón de sus súbditos, medida a la que se había resistido para no alimentar la contestación social, significa que ya está dispuesto a meterla en nuestros salones y despertarnos violentamente de la ficción de vivir en paz". Y aquí en nuestra guerrilla de impuestos. Si nos viera Zelenski.

El País

No se rían mucho con el titular de este bodrio sanchista. "Más impuestos a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas". Firma María Jesús Montero, ministra de Hacienda. A las rentas medias, que son la mayoría, que les den morcillas.

Pepa Bueno continúa al dictado de la ministra en el editorial. "La ministra de Hacienda avanzó este jueves un paquete fiscal pactado con Unidas Podemos y dirigido a aligerar la carga impositiva de las rentas más bajas y a incrementar la aportación de las grandes fortunas". Ruboriza solo leerlo. "La decisión del Gobierno parece razonable y probablemente desactive la carrera hacia el abismo que se estaba produciendo". Carrera hacia el abismo, ahí es nada.

"Sin embargo, este paquete no puede ni debe sustituir la acometida del problema estructural de nuestras cuentas públicas, que no es otro que este sistema impositivo disfuncional e insuficiente, hecho a base de parches electorales y transitorios. Comprometido con Bruselas, el Gobierno tiene el deber ineludible de acelerar una reforma fiscal en profundidad que otorgue estabilidad y suficiencia al sistema, desterrando las subastas electoralistas de los últimos días".

El País saca las uñas contra la UE. "La jurisprudencia y la práctica de cuatro décadas avalan el modelo de elección del Poder Judicial". Antieuropeístas, que sois unos antieuropeístas. Están más cabreados que una mona con el comisario europeo. Tanto pedir la intervención de la UE y ahora que no le da razón a Sánchez se ponen como basiliscos. Es que no disimulan ni un poquito en este periódico. ¿Qué será de esta pandilla de aduladores y siervos sanchistas cuando el amo salga de la Moncloa? Debería cerrar, ya es imposible recuperar ni un mínimo de prestigio.

ABC

"El Gobierno excluye a la clase media de la rebaja fiscal". "Ayer, la ministra María Jesús Montero se sacó de la manga el anuncio de una rebaja fiscal basada en más populismo tributario para intentar rescatar al Ejecutivo del marasmo en el que se halla con la rebelión de barones socialistas dispuestos a reducir impuestos a imitación del PP. De lo contrario, no puede entenderse que haya querido presentar ahora como una rebaja fiscal –ese es su relato– lo que no es sino un incremento neto de más de 3.100 millones con una nueva recaudación que afectará principalmente a la clase media". O sea, casi todos los españoles.

"Está perdiendo ante la opinión pública una batalla crucial que afecta de modo decisivo a los bolsillos porque sencillamente no se puede defender una cosa y su contraria. Lo tendría más fácil reduciendo gasto público, pero eso es algo inviable para este Gobierno". Hombre, le vas a tocar los 23 ministerios, las niñas podemitas o el batallón de asesores. De eso ni hablar.

"No habrá deflactación del IRPF, algo que se ha convertido en una obsesión del PSOE para no tener que someterse al discurso de otros partidos. Por eso recurre a varios atajos, entre ellos el de elevar los límites para declarar el IRPF hasta los 15.000 euros. Pero eso afecta a rentas tan bajas que la medida no tiene más efecto real que el de un titular de prensa para alentar un relato ficticio". ABC ha hecho diana. Es el titular de El País.

Aquí lo que hay es "auténtica alarma electoral para el PSOE que refleja la inestabilidad que reina en la Moncloa". "En el PSOE cada cual hace la guerra por su cuenta por supervivencia". Sálvese quién pueda.

Carlos Herrera habla claro. "Olvide disimulos; los impuestos van a subir; la banca y las energéticas lo sufrirán, pero indudablemente lo repercutirán a su clientela; los ricos pasarán unos días sin saber que lo son, a excepción de los ricos de verdad a los que esto se la suda, si es que no se van (y perdonen la ordinariez); la inmensa mayoría notará cómo la mano al cuello que les echa el Gobierno apretará, si cabe, un poco más. Ni deflactan ni reducen ningún IVA". Y para esto se tiró la Chiqui horas dando la turra en su TVE.

La Razón

"Las clases medias se vuelven a quedar sin rebaja fiscal". Pues ya ha quedado claro. Dice Marhuenda que "no hay duda de que estamos inmersos en una larga e insufrible campaña electoral que no finalizará hasta las generales". Así que, ármense de paciencia. Al menos la guerra de los impuestos parece que ya ha acabado.

Anson analiza el endiablado tablero político. "La aparición de Ciudadanos fue muy satisfactoria porque el partido de Albert Rivera significaba que el PSOE no oscilaría hacia la extrema izquierda en caso de no alcanzar la mayoría absoluta. Y el PP tampoco lo haría hacia la derecha radical, porque Ciudadanos podía gobernar con los dos grandes partidos. La incomprensible actitud de Rivera en las elecciones de abril de 2019 quebró el bipartidismo al negar la negociación con el PSOE de Sánchez. Los socialistas se aliaron con comunistas y podemitas, amén de negociar el respaldo de separatistas y bilduetarras. Y si el PP venciera en las próximas elecciones sin alcanzar la mayoría absoluta, terminará gobernando con la derecha radical de Vox". Ay, Rivera, la que nos hiciste.

"Los partidos secesionistas se han radicalizado y la moderación está fracturada. Si PP o PSOE no alcanzaran la mayoría absoluta, formarán Gobierno a través de alianzas radicales. Lo que se aprobó en 1978, se ha convertido en un problema y en la posible quiebra de la estabilidad política". Tenemos un problema.

Sandra Golpe vuelve a Rusia, que la guerra sigue ahí. "¿Cómo neutralizar a Putin, a estas alturas? No bastan las sanciones a Rusia, ni frenar a sus tropas degradadas sobre el terreno, en Ucrania. No sirve únicamente comulgar con el presidente Zelenski, ni arroparle en la ONU con declaraciones de condena. Solo cabe el diálogo al más altísimo nivel entre rusos, chinos y estadounidenses sensatos para evitar una contienda mundial que nadie ganaría, que nadie desea. Lo sabe bien la Unión Europea, lo reconocen los mandos de la OTAN". No se ve a Putin muy dispuesto a hablar, Sandra.

Critica Sandra que Finlandia haya cerrado sus fronteras a los turistas rusos. "Quienes escapan del sátrapa son tan víctimas como quienes, en su día, fueron bombardeados por orden suya". Ya, pero los rusos son los responsables de que Putin esté en el Kremlim y no han dicho esta boca es mía con la invasión de Ucrania. Lo que sí que es cierto es que "aquí, entretanto, estamos inmersos en la semana fantástica de las rebajas fiscales", que creo que acaba hoy. Hagan sus apuestas, señores, aún quedan unas horas.