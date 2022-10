Savater desata la ira de la izquierda por comparar el gobierno de Sánchez con Meloni

La izquierda mediática histérica, Twitter en llamas. El artículo publicado por Fernando Savater este domingo en El País, "Europa en vilo por Meloni", ha levantado ampollas entre esa izquierda que cree que son los únicos legitimados para votar y gobernar.

Savater defiende que en democracia "todo el mundo tiene derecho a gobernar". "Llamar "fascismo" a lo que sale de las urnas legalmente utilizadas parece un poco exagerado, ¿no? El fascismo consiste en romper las urnas, no en respetarlas. Fascistas son los que salen a la calle a manifestarse cuando son elegidos quienes no les gustan", dice en clara alusión a Podemos.

Pero lo que realmente ha escocido a nuestra ultraizquierda es la valentía del filósofo al equiparar al Gobierno de Sánchez con Meloni. " Resulta que en el Gobierno de España hemos tenido y tenemos ministros de ideología comunista, es decir, tan totalitaria como la otra, y el país sigue adelante peor que mejor. Si aquí sobrevivimos a ministros y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra, Pablo Echenique… seguro que a Italia no le irá peor con Meloni y Matteo Salvini".

Como guinda, Savater se ha atrevido ¡en El País! a denunciar el fascismo del Gobierno catalán. En Italia "no tienen aún medidas fachas en activo, como la exclusión del español en la enseñanza ni entusiastas del terrorismo sentados en el Parlamento chantajeando al Gobierno. ¿Europa en vilo por el fascismo? Ya será menos".

Javier Padilla respondía este lunes airado en El País por la comparación. "Equiparar las acciones e ideas de la extrema derecha con las del actual Gobierno tiene riesgos: no hay mejor manera de justificar el autoritarismo que acusar a los otros de autoritarios. Si Savater cree, en contra de la literatura académica y los indicadores disponibles, que España ha entrado con este Gobierno en una deriva autoritaria similar a la de varios países gobernados por la extrema derecha, lo debería justificar comparando ambas situaciones. Si no, uno puede acabar pensando que lo que le preocupa a Savater no es el estado de la democracia española, sino su obsesión con Pedro Sánchez".

Más lejos, con insultos y descalificaciones propios del podemismo, ha ido el ultraizquierdista Antonio Maestre, conocido por ser un asiduo tertuliano de Antonio García Ferreras. "Nadie prestaría demasiada atención ya a la deriva reaccionaria grotesca de Fernando Savater", dice en eldiario.es el radical, que acusa al filósofo de "colaboracionista o connivente con el fascismo".

Maestre se echa las manos a la cabeza por que Savater compare "lo dañino" de la ideología de Meloni "a otras formaciones, en este caso Podemos, que considera más lesivas o al menos iguales". "Las premisas del artículo de El País solo pueden ser defendidas desde la más absoluta amoralidad o ignorancia. A todos nos consta que Fernando Savater no es un ignorante, solo un intelectual que tiene la ética envejeciendo regular", dice despreciando al prestigioso filósofo.

Para el tertuliano "los cuestionamientos de Fernando Savater son grotescos, amorales y desinformados". "Pero no contento con degradarse realiza la equiparación propia de aquellos que en su deriva reaccionaria quieren ocultarse, por vergüenza ante el hombre que un día fueron, en una equidistancia de punto dulce entre lo que consideran dos ideologías totalitarias, el fascismo y el antifascismo, el racismo y el antirracismo, la tolerancia y la intolerancia, considerando que no podrá ser peor la llegada de un gobierno fascista a Italia porque en España tenemos en el gobierno a una formación que defiende los valores democráticos y humanistas de respeto al diferente", se defiende el podemita Maestre al sentirse aludido.

Termina, muy cabreado, calificando de "excrecencias" los artículos de Savater y acusándole de hacer daño "a un columnismo respetable", que es el que defiende la ideología podemita.

En Twitter se ha desatado la polémica, la inmensa mayoría contra la libertad de expresión y de opinión de Savater.

El problema no es Savater,el problema es de quién da espacio a esta gentuza. Hola @el_pais ? pic.twitter.com/fTV1sx285v — Vidushi (@Vidushi_ii) October 1, 2022

Repito: defiendo a Savater en su derecho a escribir lo que quiera, a EL PAÍS a publicarlo y a quien sea a criticarlos. Lo que no soporto es a aquellos que quieren silenciar a aquellos que no dicen lo que piensan lo contrario. Pero ¿qué demonios es lo que se reclama libertad? — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) October 2, 2022

Una cosa es libertad, y otra cosa es odio.Quizá esto último, haga que muchos ni nos suscribamos ni leamos el País. — /❤Caninfin#YoApoyoAlPresidente (@Caninfin) October 2, 2022

Exactamente. El problema es los medios fecales que permiten semejantes comentarios aberrantes.https://t.co/1QpfwRSy8f — Pepe Moltó (@PepeMolt) October 2, 2022

EL PAÍS no se puede permitir articulistas que hagan apología del fascismo. Salvo que hayan pensado que no va a tener un coste de suscriptores que se darán de baja. Savater — Jose Solano (@Chancams) October 2, 2022

Hoy que Fernando @Savater_ vuelve a ser tendencia por otro excremento en forma de columna en El País (en el que insinúa que la fascista Meloni no puede ser peor que Iglesias, Garzón o Montero) es un buen momento para recordarle que cada vez chochea más. https://t.co/HnlIpw02Vm — Juan Bordera🌍 (@JuanBordera) October 2, 2022

Juan Carlos Girauta ha entrado en el debate para defender la opinión de Savater.

Los comisarios políticos de Prisa lanzan advertencias a Savater. Vas a opinar lo que yo te diga. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 3, 2022

Y también le han llovido tortas.