El informe del CGPJ para colocar a un magistrado afín a Lesmes en la Presidencia dice lo contrario que hace 3 años

El informe del Consejo General del Poder Judicial CGPJ que propone que el presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín, presida en funciones tanto el CGPJ como el Supremo dice exactamente lo contrario que hace 3 años.

Tal y como desveló LD, existe "una operación secreta" con el objetivo de convertir a Marín, magistrado muy afín a Carlos Lesmes, en el presidente del próximo CGPJ. Para ello, se apoyarían en el informe encargado al Gabinete Técnico del Consejo, elaborado por el magistrado Eduardo Fontán, hombre de la máxima lealtad de Marín que estuvo a sus órdenes en el gabinete de la Sala de lo Civil del TS. Una vez alcanzase la Presidencia en funciones del CGPJ, tendría muchas opciones de quedarse y convertirse en el nuevo presidente tras la próxima renovación.

Según el último informe conocido hace 10 días, el presidente de Sala del Supremo de mayor edad, es decir, Francisco Marín, ejercerá las funciones de Lesmes al frente del Supremo y también del CGPJ: "Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución". Sin embargo, hace sólo 3 años la conclusión era distinta.

Libertad Digital ha tenido acceso a un documento que recoge el informe que elaboró el propio Eduardo Fontán en octubre de 2019 en el Gabinete Técnico del Consejo y que sorprendentemente, decía exactamente lo contrario: el presidente en funciones del Supremo no puede ser también el presidente en funciones del CGPJ.

Así lo apuntaba el informe de Fontán hace 3 años: "Que en realidad de lo que se trata es de resolver la sustitución del Presidente en el Pleno en caso de ausencia, enfermedad o vacante. Que en el Tribunal Supremo el Reglamento de órganos de Gobierno lo resuelve en favor del Presidente de Sala más antiguo (art. 8.3). Que por lo que se refiere a la Comisión Permanente (CGPJ), el ROF en su artículo 53 establece que quien sustituirá al Presidente será el Vocal integrante de esa Comisión de mayor edad".

"Y que no estando expresamente establecido para el Pleno entiende que tanto por antecedentes al caso como por analogía con otras situaciones similares (presidencia del primer plenario fijada por el art.586.2 LOPJ, regulación del artículo 53 ROF para la Comisión Permanente) debiera ser el Vocal de mayor edad, quien le sustituya en el Pleno", añadía.

Fuentes del CGPJ consultadas por este diario aseguran que tras desvelarse "esta trama" los vocales no aceptarán que Francisco Marín sea presidente del Supremo y del CGPJ en funciones a la vez cuando renuncie Lesmes. "Tenemos que estudiar si con esta irregularidad en el informe se ha podido cometer un presunto delito", afirman.

Mientras tanto, este miércoles se volverá a reunir la comisión negociadora del CGPJ tras la marcha del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, con el objetivo de intentar desatascar la renovación del Tribunal Constitucional. No se esperan en principio novedades, salvo sorpresa de última hora.

Suspicacias sobre la retirada de Lesmes

Las mismas fuentes del CGPJ consultadas por LD relatan las suspicacias surgidas en torno a la eventual renuncia de Carlos Lesmes. El primero punto es cuándo se marchará. "Podría irse este jueves o viernes, todo dependerá de si el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP dan algún síntoma de querer renovar el Consejo tras la visita del comisario Reynders. En todo caso, Lesmes se marchará antes del 12 de octubre para no estar en una de las fechas judiciales más importantes del año. No era el momento para abandonar el barco ahora. Su dimisión sólo va a conllevar más ruido y no va a solucionar nada".

Dichas fuentes muestran también su preocupación respecto al empecinamiento de Lesmes en renovar el TC antes de marcharse. "Puede ser por motivos institucionales o que tenga otros objetivos o intereses que se desconocen", concluyen.