El PNV y los separatistas de Junts y PDeCAT ven "más fácil que antes" mantener "una relación fluida" con el PP

En el Partido Nacionalista Vasco ven "con naturalidad" a que Alberto Núñez Feijóo entable contacto con su líder, Andoni Ortuzar. Algo que era "impensable" con Pablo Casado se ha convertido en "algo normal" con el nuevo presidente del PP.

Tanto desde el PNV como desde Génova explican que sus líderes hablan "con todo el mundo" y esperan que Feijóo y Ortuzar puedan mantener un "contacto habitual" y que se "prolongue en el tiempo". Pero no solo los nacionalistas vascos esperan mantener una relación fluida con el líder del PP, los separatistas catalanes también se suman a esta estrategia.

Ortuzar y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

En concreto, diputados y senadores de Junts per Cataluña y del PDeCAT no ven con malos ojos tener un hilo de comunicación con el presidente de los populares para poder llegar a acuerdos, especialmente, en el ámbito parlamentario. Los separatistas catalanes aseguran por los pasillos de la Cámara Baja y Alta que ven como en el PP "ha habido un cambio importante" desde la llegada de Feijóo, y que el Grupo Parlamentario dirigido por Cuca Gamarra "no está tan encorsetado" como con Pablo Casado. "Es más fácil que antes tener una relación", resumen un senador. De ahí que vean posibilidades de llegar a acuerdos "en materia económica" de aquí a que acabe la legislatura.

En cambio, desde Génova reconocen que con Ortuzar sí que está prevista una conversación, no así con los separatistas catalanes. Explican que Feijóo puede hablar con todos, "salvo con Bildu", pero eso "no significa que el presidente del PP esté de acuerdo con estas formaciones". Simplemente, consideran ahora en las filas populares "que hay que mantener abierto el diálogo por si los apoyos de estas formaciones son necesarios para sacar adelante medidas como bajadas de impuestos".

"Centra a Feijóo"

Desde el PP, algunos de sus cargos, consideran también que este tipo de contactos "centra a Feijóo". "El presidente del PP habla con todos", aseguran recordando la reunión que mantuvo con Santiago Abascal la semana pasada.

El propio Feijóo ha realizado precisamente esta semana una defensa de la "centralidad" y la "moderación" en una de sus intervenciones. Durante su visita a la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas Fruit Attraction 2023 en Ifema, donde atendió a los medios, defendió que los españoles "demandan" en estos momentos "políticas moderadas y centrales".

"Aunque la moderación no está de moda, la moda del futuro es la moderación y aunque a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación", dijo, y terminó dejando claro, una vez más, que "la moderación y la centralidad van a seguir siendo las señas de identidad del PP".