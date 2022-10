Feijóo pedirá a Sánchez cambiar el modelo de elección del CGPJ en "seis meses" para "renovar ya"

Tras la dimisión de Carlos Lesmes este domingo por la tarde, Pedro Sánchez llamó inmediatamente a La Moncloa al líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acude este lunes al encuentro con el presidente del Gobierno con "voluntad de acuerdo" pero con una serie de peticiones bajo el brazo, que lleva repitiendo desde que llegó a la presidencia del PP.

Fuentes populares aseguran que Feijóo explicará en la reunión con Sánchez que la actual renovación se puede llevar a cabo "ya" con "el sistema actual" pero, para ello, el presidente se tiene que comprometer a cambiar la ley, "en menos de seis meses", para que los 12 jueces que conforman el órgano sean elegidos por los propios magistrados.

"Hagamos esa renovación y comprometámonos desde ya a modificar la Ley y cumplir con la normativa europea", ha explicado Feijóo este lunes en una entrevista en Telecinco antes de acudir a La Moncloa. También ha asegurado que no va a permitir "un cambio de cromos" por parte de Sánchez ni un "asalto a las instituciones".

Feijóo ha recordado una vez más que él envió su propuesta en el mes de julio a La Moncloa para renovar el CGPJ y que tiene el "requisito mínimo" de que "en seis meses hagamos una propuesta de ley para que los jueces y magistrados en el futuro tengan la posibilidad de elegirse con mayor objetividad".

Requisitos

En el PP también consideran que, para llevar a cabo al renovación del CGPJ deben, además, "cumplirse unos requisitos más allá de los nombres elegidos". Unas peticiones que ya figuraban en la propuesta enviada por el PP a Moncloa en julio y fueron repetidos en la carta que Esteban González Pons envió a Bolaños en el mes de septiembre, y que luego mandó también a Bruselas para dejar clara su postura.

Entre esas propuestas está la de "no proponer por el turno de juristas a jueces que no fueran candidatos respaldados por sus compañeros", que la elección del presidente del Consejo se haga una vez estén designados los nuevos vocales "sin pactos previos, ni indicaciones externas de ningún tipo". Además, especifican que no puede haber un acuerdo sobre el presidente del Tribunal Constitucional, "sino que será una decisión de los propios magistrados".