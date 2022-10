Sánchez gastará 145 millones en dar brillo mediático a su último sprint electoral: la Presidencia semestral de la UE

Pedro Sánchez quiere convertir el tramo final de legislatura en una eterna campaña electoral. Y quiere hacerlo dopado por completo. Para ello el Gobierno se ha reservado una partida de 145 millones de euros que utilizará a lo largo de toda la presidencia de turno de la UE. Un dinero que le permitirá llenar de imágenes suyas todas las pantallas haciendo alarde de ser, según él, un líder con proyección europea durante el semestre de Presidencia de la institución.

El Gobierno no se contenta con haber convertido la Moncloa en un plató gigante de televisión con la mini serie sobre Pedro Sánchez.

Le ha fallado el plan del "Gobierno de la gente" —no hay sitio al que acuda donde no le griten y abucheen— y ahora quiere seis meses de sesión continua de Sánchez en cada fotograma o imagen retransmitida en España. El motivo: la Presidencia de turno de la UE por parte de España. Sánchez ha decidido reservarse 145 millones de euros de los Presupuestos más cargados de gasto de la historia para llenar esos 6 meses de actos, viajes, fotos, entrevistas, recepciones, etc. Todo con tal de salir en cada informativo e intentar levantar el vuelo de unas encuestas que le marcan todo un aterrizaje forzoso.

El libro de los Presupuestos explica que "en el segundo semestre de 2023, España asumirá por quinta vez la Presidencia rotatoria de la UE". Por ello, España "tomará el testigo en un momento decisivo: por un lado, porque estaremos en el final de la legislatura europea, siendo necesario forjar acuerdos en los expedientes que todavía sigan en negociación; y, por otro lado, porque la UE está en un punto de inflexión tras la pandemia de la covid-19 y la crisis energética y geopolítica, siendo necesarios grandes acuerdos políticos que hagan avanzar al proyecto europeo". El tercer momento delicado para Sánchez será el que más le preocupa a él: el sprint final antes de sus elecciones generales.

"El desarrollo de las actividades de la Presidencia Española de la UE implica un notable esfuerzo, que deberá llevarse a cabo a través de la Presidencia del Gobierno y de los departamentos ministeriales y que afecta fundamentalmente a la planificación y coordinación, en el marco de sus respectivas competencias, de las acciones precisas para el desarrollo de esta alta responsabilidad que recae en España", asegura la documentación presupuestaria del Gobierno.

Comité Organizador de la Presidencia de la UE

"Con el fin de desempeñar esa labor, se ha creado, al igual que en las anteriores Presidencias de la UE, el Comité Organizador de la Presidencia de la UE", explica el Ejecutivo. Ese Comité está presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, y se ha reunido ya en tres ocasiones desde su creación en enero de 2022. El Comité "se encargará de la programación, planificación, coordinación y ejecución de las actividades en el contexto de la Presidencia Española de la UE. El Comité estará asistido por la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la UE. Tanto el Comité como la Oficina están adscritos a la Presidencia del Gobierno", añaden los Presupuestos.

Y el gasto público será una de sus notas características: "En este sentido, a través de los presupuestos de los distintos ministerios, ya sea mediante gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios o inversiones reales, se financiarán las actuaciones que se desarrollen durante la Presidencia Española de la UE, de manera que el gasto previsto para este fin asciende a un total de 145 millones de euros, correspondiendo el grueso de esta cuantía al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación".