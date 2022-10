"Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que haya tenido una pareja y se haya dado una última oportunidad sabe de qué estamos hablando: jugar al todo o nada", así resumía este lunes Esteban González Pons la situación en la que se encuentra el Gobierno y el Partido Popular en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Tras la reunión de casi tres horas que mantuvieron en La Moncloa Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sus negociadores (Bolaños por parte del Gobierno y Pons, del PP) se han emplazado a seguir conversando en la más absoluta discreción. El ministro de la Presidencia y el responsable institucional de los populares mantendrán encuentros secretos, que esperan no transciendan a la presa, de cara a alcanzar un acuerdo que, a diferencia de la semana pasada, ahora se ve "posible" tras la dimisión de Lesmes.

"Después de los meses de ninguneo que hemos vivido a nuestras propuestas, para nosotros ya es una buena noticia que el Gobierno retome las conversaciones que se rompieron cuando el gobierno, unilateralmente, modificó la ley Orgánica del Poder Judicial para elegir un nuevo Tribunal Constitucional y hoy vamos a empezar a hablar del TC y del CGPJ", aseguró Pons este lunes en rueda de prensa.

Desde el Partido Popular explican que pondrán sobre la mesa su documento de medidas que presentaron el pasado mes de julio . En ese texto, piden que se acuerde un cambio de la ley de elección de los jueces al mismo tiempo que se renueva el CGPJ (aunque la renovación actual se haga con el sistema en vigor) .

Además, insisten en otras medidas como la de "no proponer por el turno de juristas a jueces que no fueran candidatos respaldados por sus compañeros", que la elección del presidente del Consejo se haga una vez estén designados los nuevos vocales "sin pactos previos, ni indicaciones externas de ningún tipo". Especifican también que no puede haber un acuerdo sobre el presidente del Tribunal Constitucional, "sino que será una decisión de los propios magistrados".

"Ceder"

Pero tras la reunión de esta mañana , los populares reconocen que "no se cumplirán" todas y cada una de estas peticiones ya que "tanto unos como otros tendremos que ceder" durante la negociación de las próximas semanas.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que el presidente del Gobierno le ha "designado como interlocutor para seguir negociando". Hasta este momento, la mano derecha de Sánchez ya ejercía este papel frente a González Pons aunque confían que esta vez el resultado sea diferente.

Bolaños, nervioso

"Nos ponemos desde ya para lograr un acuerdo", afirmó desde la sala de prensa de La Moncloa donde compareció este lunes visiblemente nervioso, rehusando responder a todas las preguntas y evadiendo algunas cuestiones.

Bolaños afirmó que "no hay plazos" pero que "la voluntad es compartida". Las negociaciones serán "discretas" y se informará "cuando haya acuerdos". No quiso aclarar si reformarán el sistema de elección del CGPJ, que es el principal punto de fricción con el PP que pide la independencia judicial, que finalizó con una reforma judicial en 1985 hecha por Felipe González.

"El sistema de elección es un asunto que ustedes conocen las posturas", aseguró Bolaños rehusando responder de manera directa y remitiendo a que se le pregunte al PP cuya postura ha quedado patente en más ocasiones. Por primera vez en meses, el Gobierno evitó un "no" rotundo a las aspiraciones del PP de renovar la norma.