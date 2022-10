La OTAN desvela que España enviará cuatro sistemas de misiles Hawk a Ucrania

La opacidad del Gobierno de España respecto a la ayuda militar que está proporcionando a Ucrania para defenderse de la invasión rusa ha tenido este jueves un nuevo episodio. Sin información previa facilitada por el Ejecutivo, ni por el Ministerio de Defensa, la OTAN ha anunciado que nuestro país ha dado un nuevo paso adelante y se ha comprometido a enviar cuatro sistemas de misiles tierra-aire Hawk para apoyar la defensa aérea ucraniana.

"Doy la bienvenida al anuncio de España de enviar cuatro lanzadores de misiles Hawk para fortalecer las defensas aéreas de Ucrania. Doy las gracias a las importantes contribuciones de los aliados", ha dicho el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Defensa aliados. Un encuentro en el que precisamente ha estado la ministra española de la materia, Margarita Robles.

Los sistemas de misiles Hawk, de los que una buena parte han sido actualizados este mismo año por el Ejército de Tierra para extender su vida útil casi una década más, están diseñados para la detección, identificación, seguimiento y destrucción de objetivos aéreos a media y baja altura. Fabricados en Estados Unidos, tienen una capacidad para abatir blancos a hasta 40 kilómetros, siempre y cuando los mismos sobrevuelen a una altura inferior a 18 kilómetros.

Este anuncio se produce dos días después de que el Ukraine Support Tracker, el observatorio que está monitorizando la ayuda militar, económica y humanitaria que envían casi una cuarentena de países a Ucrania, y que está elaborado por el Kiel Institute for the World Economy, uno de los think tank o centros de estudios más influyentes del mundo, volviese a situar a España como uno de los países occidentales que menos ayuda a Ucrania.

El Gobierno español todavía tiene pendiente de entregar a Ucrania buena parte del armamento al que se comprometió el pasado mes de agosto. Se trata de 20 blindados TOA (Transporte Oruga Acorazado), que salieron por carretera la pasada semana, y diverso material sanitario, así como uniformes de invierno y otros elementos logísticos.

Del mismo modo, todavía está pendiente de entregar una batería antiaérea de misiles Aspide, con la que han estado adiestrando durante las últimas semanas a una veintena de militares ucranianos en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza). La previsión, ahora mismo, es que la entrega de todo este material a los ucranianos se produzca el próximo día 19 de octubre en Polonia, a donde está previsto que se traslade la ministra Robles.