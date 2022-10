Vox denuncia la discriminación de los ciudadanos españoles en las ayudas de la Generalidad

El grupo de Vox en el Parlamento catalán denuncia que los ciudadanos de origen extranjero reciben casi la mitad de las ayudas de la Generalidad en materia de adjudicación de viviendas públicas y en la concesión de la "renda garantida de ciutadania" a pesar de que sólo son el 14% de la población en la región.

Según datos obtenidos por Vox, el año pasado 32.808 ciudadanos de nacionalidad española se beneficiaron de la renta de ciudadanía frente a 21.938 ciudadanos de nacionalidad extranjera. El portavoz del partido en la cámara autonómica, Joan Garriga, ha asegurado al respecto que "la izquierda y el separatismo, aparte de despilfarrar el dinero de nuestros impuestos, son incapaces de priorizar los recursos para los nacionales y como consecuencia tenemos que el 14% de la población que es extranjera recibe la mitad de las ayudas".

Algo parecido sucede también en la adjudicación de viviendas por parte de la Agencia Catalana de l'Habitatge. En 2021, los datos oficiales que ha obtenido Vox muestran que 62.573 nacionales obtuvieron ayudas o la concesión de una vivienda, cifra que en el caso de los extranjeros es de 26.697.

En Barcelona, la proporción de beneficiaros fue del 62% de españoles y el 38% de extranjeros. En el resto de las provincias catalanas, los porcentajes están más igualados. Así, en Gerona son mayoría los extranjeros, con el 52%, en Tarragona nacionales y extranjeros están empatados y en Lérida el 53% de los beneficiarios de la Agencia Catalana de l'Habitatge son extranjeros.

Ante estos datos, Garriga apunta que "aplicar la prioridad nacional en las ayudas sociales es una cuestión de responsabilidad y justicia. Los recursos públicos son limitados y no nos sobran por ello es justo primero atender a los españoles".

Garriga advierte que su partido no se niega a ayudar a los extranjeros "pero consideramos una irresponsabilidad no hacerlo primero con los españoles. No es menosprecio a los extranjeros; es ordenar los recursos con criterios de justicia social y prioridad nacional que es lo que debe hacer cualquier buen gobernante".