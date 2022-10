El "escollo de los nombres" como punto decisivo para la renovación o no del CGPJ

En febrero de 2021, la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial que mantenían el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, saltó por las aires cuando el Gobierno (con Podemos presionando) trató de imponer a José Ricardo de Prada y a Victoria Rosell como vocales.

Más de un año y medio después, Gobierno y Partido Popular siguen hablando de la renovación del CGPJ con Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP. Según el Ejecutivo, en esta ocasión "se han puesto en serio" con las negociaciones tras la dimisión de Lesmes. Y una vez más, dentro de la negociación del Consejo, uno de los grandes escollos son los nombres.

Tal y como aseguró este viernes Feijóo, su formación no "validará" perfiles políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Además, recalcó que hay que "profundizar en los requisitos de idoneidad" en los nombramientos. "No tiene ningún sentido ni damos un mensaje de independencia judicial si el Gobierno cesa a un ministro por la mañana y le nombra por la tarde fiscal general", dijo recordando el caso de Dolores Delgado, para añadir que tampoco tiene sentido que un ministro que es "magistrado" pueda ser cesado y "mañana volver a su juzgado" en la Audiencia Nacional o el Supremo.

"Personas que cumplan los requisitos"

"Con estos planteamientos ahora vamos a buscar personas que cumplan estos requisitos", adelantó Feijóo tras avanzar esta semana que su intención es llegar a un acuerdo con el Gobierno para pedir un informe legal al CGPJ, que no sería vinculante, y que los jueces elaboren en seis meses una propuesta para reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo, que luego volvería al los grupos en el Congreso para que tramitaran una ley, ahora queda la parte más espinosa de la negociación.

Cabe destacar que, en la propuesta del PP, aseguran que "no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores" y que no cabe introducir en el cupo de los vocales juristas a integrantes de la carrera judicial en ejercicio". Pero estos dos puntos se dejan para la próxima renovación, no para la actual.

Por ahora, desde el Gobierno y desde el PP tratan de mantener las negociaciones en secreto y Félix Bolaños y Esteban González Pons están comprometidos a que no se conozca nada de sus conversaciones hasta que el acuerdo salga adelante o salte por los aires.

Pero con los asegurado por Feijóo esta semana, desde el PP ya apuntan a que nombres como De Prada o Rosell tampoco podrían entrar en juego en esta ocasión. En este sentido, Feijóo también ha pedido al Gobierno y, según el PP, el Ejecutivo se habría comprometido con ello, que todas las decisiones se tomen en el CGPJ por una mayoría de dos tercios. Es decir, alcanzando 13 votos de los 20 para cada nombramiento y "así despolitizar al máximo" ese órgano y "en el futuro profundizar en la mayor objetividad".

Es decir, los candidatos tendría que superar este consenso, algo que hace aún más complicada su selección. Fuentes del PP aseguran que es este punto, en el "escollo de los nombres", en el que todo puede seguir adelante o terminar de forma definitiva. La elección de los nombres marcará si el acuerdo se anuncia en los próximos días o si se trunca, una vez más, la negociación del CGPJ y del TC.