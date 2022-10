La madre de Caroline del Valle acusa a los Mossos de "dejadez total" en la búsqueda de su hija

"Archivado por falta de pruebas", así está -judicialmente hablando- el caso de Caroline del Valle. Una chica de 14 años que desapareció el 14 de marzo de 2015, cuando se encontraba de marcha en la Hermética de Sabadell (Barcelona) y su madre pensaba que estaba durmiendo en casa de su amiga Silvia. Eso le había dicho ella que iba a hacer, relata Isabel Movilla para LD. En su lugar, las dos chicas quedaron con un grupo de jóvenes para hacer botellón en la puerta de una discoteca.

Alrededor de las cinco de la mañana, vieron llegar a varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y la reunión se disolvió. Todos salieron corriendo. No sólo porque eran menores y estaban bebiendo alcohol en la calle, también porque se daba la circunstancia de que muchos de ellos se habían fugado de un centro de menores tutelado por la Generalidad de Cataluña. Algo que, según nos cuentan varias personas con las que hemos hablado para este reportaje, es bastante habitual.

Como los demás, Caroline salió espantada. Los que no fueron capturados por los agentes autonómicos, se encontraron en la estación de tren de Sants. Pero ella no apareció. El que más tardó en llegar fue Jancine Madith -Justin-, al que se señaló como sospechoso en un principio. Fue la última persona que la vio aquella noche. El joven declaró ante el juez que -en un determinado momento de la huida- la chica estaba cansada y se escondió debajo de un coche. Él, aseguró, siguió corriendo porque estaba en busca y captura.

Desde entonces, ni rastro de ella. Tan sólo un mensaje que llegó al móvil de su madre al día siguiente de su desaparición: "Está lejos, no la busques más". Dado el perfil de los chicos con los que Caroline había salido aquel día, parece que los Mossos no se tomaron muy en serio su desaparición. "Pensaron que se habría marchado y volvería unos días más tarde", señala Isabel. Pero no fue así y perdieron un tiempo fundamental para la resolución de este tipo de casos.

Era demasiado tarde

"No investigaron nada. Desapareció en marzo y no empezaron a buscar hasta junio", asegura su madre. "Los dos primeros días lo lleva la Oficina de Atención al Menor, donde yo denuncio", explica, "después la jueza ve que es un caso muy grande, que no es una desaparición voluntaria y que los niños que hay metidos no son buenas compañías, y decide mandarlo a la Unidad Central de Personas Desaparecidas". "En junio empiezan a buscar, en junio", insiste Isabel. "No había nada ya", asevera, "ni cámaras, ni imágenes, ni nada".

Según denuncia la madre de Caroline, ha habido una "dejadez total" por parte de los Mossos d’Esquadra. Prueba de ello es que los agentes del caso no han estado en la habitación de Caroline. Y, en consecuencia, no han comprobado si podría haber alguna pista entre sus pertenencias "que hubiera arrojado luz". "A mi casa no ha venido nadie, ni han tocado nunca sus cosas", asevera.

"Me dijeron que mi hija estaría en cualquier agujero del Castillo Can Feu, que Justin le había hecho algo y la habría escondido por allí", recuerda Isabel. "Yo no entendía que no hicieran alguna batida con la canina por allí. Y por eso en el 2018, junto con la Policía Local de Sabadell decido hacerla", añade, "pero ahí mi hija no estaba". La conclusión de los Mossos entonces -asegura- fue que "la echarían al camión de la basura, la trituraría, la llevaría al vertedero... Y que allí es muy complicado investigar".

No la reciben, ni la informan

El caso es que no ha habido avances significativos en la investigación, a lo largo de los últimos años. Al menos que ella sepa, porque -denuncia- hace mucho que no le ponen al tanto de las pesquisas. "No me dan cita", exclama, "llevo 21 meses sin hablar con los investigadores del caso de mi hija". "Así que no sé muy bien lo que están investigando, lo que han investigado o lo que van a investigar", señala.

Lo último de lo que la informaron, hace ya dos veranos, es de que estaban explorando dos nuevas vías: la de los pederastas que pudiera haber en los alrededores de la Hermética y la de las personas que regentan los bares ubicados en esa zona. De momento, no parece que ninguna de ellas haya dado frutos e Isabel se siente abandonada. "Te ves tan sola, tan vacía, tan incomprendida...", confiesa.

No sólo se refiere a la policía autonómica. La Oficina de Atención a las Familias de los Desaparecidos de la Generalidad de Cataluña -asegura- tampoco le ha hecho caso en todo este tiempo. "En nada me han ayudado", espeta. "Una vez al año te llaman, te preguntan si estás bien y ya está, eso es lo que hacen", explica. Aunque ahora ya hace mucho que no se ponen en contacto con ella. "Han pasado más de 15 meses desde la última vez", indica.

¿Podría estar en Francia?

Una de las posibilidades es que la joven, que el próximo 21 de noviembre cumpliría 22 años, siga viva y esté retenida por una red de trata de blancas en Francia. Eso es lo que cree la familia de Caroline y su propia madre, después de que la batida canina en los alrededores de Can Feu descartara que le hubieran hecho algo y después escondido su cuerpo allí.

Varios de los menores que estuvieron con Caroline la noche de su desaparición declararon que un coche rojo con matrícula francesa apareció en el lugar donde estaban de botellón sobre las tres y media de la madrugada, y que de él se bajaron varios hombres que les ofrecieron bebida y estaban muy pendientes de ella.

Captura del video publicado por uno de los jóvenes que estuvo en el botellón.

No hay ningún dato que confirme que la joven desaparecida se encuentre ahora en el país vecino, pero sí hay un video -al que ha tenido acceso LD- que sitúa un vehículo de color rojo con el grupo de Caroline aquella noche. Las imágenes llegaron a la madre de la chica el lunes 16 de marzo. Una amiga suya lo vio colgado en una red social de uno de los chicos que estuvo en el botellón, lo grabó con otro móvil y se lo envió.

No duró mucho publicado. Según cuenta Isabel, "el mismo lunes por la tarde cuando estábamos en Plaza de Cataluña preguntando por mi hija, le dicen a una de las niñas: mira lo que han colgado en la red social de tal niño". "Delante de nosotros, ella llama al niño y le pide que lo borre", asegura. Pero lo más llamativo es que los Mossos tampoco investigaron esas imágenes.