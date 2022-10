El Partido Popular ha criticado este lunes que Pedro Sánchez haya colocado a otra de sus ex ministras, Magdalena Valerio, como nueva presidenta del Consejo de Estado. Según el número tres del PP, Elías Bendodo, este nombramiento demuestra que "no hay semana que no arranquemos con nuevo capítulo del asalto institucional de Sánchez".

"A la Fiscalía, al CIS, al CNI, al INE, a TVE y ahora el dedazo del consejo de Estado", continuaba el coordinador general de los populares que añadía que el presidente del Gobierno tiene "tics autoritarios que ocurren cuando uno cree que el cortijo es suyo".

Pero a pesar de que considerar que el Ejecutivo protagoniza continuos "asaltos a las instituciones", el PP y el Gobierno continúan negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los encargados de las dos partes, Félix Bolaños y Esteban González Pons, mantienen en secreto los "avances" de sus conversaciones.

"No es inminente"

Este lunes, el número tres del PP, Elías Bendodo, reconocía precisamente que existen esos "avances" pero que el pacto, explican desde Génova, "no es inminente" . Es decir, no se va a producir antes de que este martes se enfrenten en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Valerio, que ocupó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social antes de la llegada de Podemos al Ejecutivo, será propuesta por Sánchez para relevar en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega, quien renunció a ese puesto para poder ocupar otro vitalicio. El nombre de la exministra se llevará este martes al Consejo de Ministros y tendrá que comparecer posteriormente en el Congreso de los Diputados.