La ex ministra Trujillo, contra España: Ceuta y Melilla son "irrenunciables" para Marruecos

María Antonia Trujillo, quien fuera ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y lanzara ideas tan estrambóticas como las Kelly finders, ha vuelto a posicionarse a favor de Marruecos y contra España al referirse a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En una entrevista en el digital marroquí Rue20, Trujillo asegura que la reivindicación marroquí sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla "está plenamente justificada, está inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable". Como dijera hace unas semanas, la ex ministra ha calificado a Ceuta, Melilla, "y los peñones e islotes" como "vestigios del pasado".

La ex ministra ha ido más allá al cargar contra la prensa española y defender la libertad de expresión que, dice, reina en Marruecos: "En España no existe libertad de expresión cuando te separas del pensamiento oficial único", ha dicho, "la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España. Ya me gustaría que España tomara ejemplo de este país y no se desinformara y manipulara tanto".

Trujillo, que reside en Marruecos, afirma que se ha producido "gran malestar" en la izquierda tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el reconocimiento del Sáhara marroquí pero, en su opinión, "no es un error sino el gran acierto en las relaciones internacionales de nuestro país, adoptándose una decisión política que respeta la legalidad internacional".

"Si España ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara, ¿por qué no puede cambiar España su posición sobre Ceuta y Melilla y los islotes y peñones?", se pregunta.

La exministra fue destituida hace unos meses como consejera de Educación de la Embajada de España en Rabat después de críticas internas a su gestión.