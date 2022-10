A juicio los acusados de violar a un menor con asperger en un colegio de Barcelona: "Sabían lo que hacían"

Un juzgado de menores de Barcelona juzga desde hoy a cuatro jóvenes acusados de acosar y agredir sexualmente a un compañero del Colegio Virgen del Rosario de Vallirana de Barcelona cuando ellos tenían entre 14 y 15 años, y la víctima 13 años. Se trata de Sergi, un menor con Asperger que ha denunciado que ha sido violado y sufrido bullying durante meses en el centro escolar, sin que nadie hiciera nada para evitarlo.

"Empezó a faltar dinero en casa, objetos, el GolTv". Así fue como la madre de Sergi empezó a darse cuenta de que estaba pasando algo. Un grupo de compañeros le estaba extorsionando, acosando e insultando. "Le llamaban Frankistein, pelo de fregona o Jorobado de Notre Dame". Sergi empezó a faltar a clase, a lavarse los brazos de forma compulsiva y a tener un comportamiento extraño.

Nadie podía imaginar lo que estaba pasando. Fue dando un paseo por un centro comercial cuando decidió contarle a su madre lo que ocurría: un grupo de 11 compañeros, compuesto por niños y niñas, le obligaba a ir a un lugar retirado del patio del colegio, y -una vez allí- le amenazaban con machetes y le hacían masturbarse mientras le grababan en vídeo. En la denuncia consta incluso una penetración anal con un palo.

La responsabilidad del centro

Todo sucedía dentro del colegio. Actuaban en grupo, en manada, "la forma más habitual en la que lo hacen los acosadores, estableciendo un funcionamiento mafioso en la que la emoción básica es el miedo", constata Ramón Oria de Rueda. Él es psicoterapeuta y está especializado en acoso escolar. Una lacra contra la que lucha a través de LookSchool, un proyecto destinado a elaborar protocolos contra el bullying.

Lo hacen de forma personalizada, a través de formaciones y auditorías independientes que evalúan la situación en los centros que así lo solicitan. Esto les permite proponer soluciones para actuar directamente sobre el problema. Eso sí, a día de hoy siguen siendo pocos los que son conscientes de su importancia y piden ayuda. Todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha contra el bullying.

Falta concienciación

"Desgraciadamente, pocos centros están siendo conscientes de la gravedad del asunto y a abrirse a que una empresa externa analice cómo están trabajando y les asesore en el futuro", explica Oria de Rueda. Según sus datos, el acoso afecta a 1 de cada 4 niños. Y la tendencia es ascendente, debido a que las redes sociales posibilitan que el acoso continúe fuera del centro escolar. "Los menores están expuestos 24 horas al día, 7 días a la semana", sentencia.

Lo más preocupante es que los colegios conocen la situación pero se suelen desentender. Esto -de hecho- es lo que ocurrió en el colegio de Sergi. El centro no expulsó a ninguno de los menores pese a que tenía conocimiento del acoso. Prueba de ello es que asegura que se activaron los protocolos. Por eso, la forma más eficiente de trabajar es poniendo el foco en el observador. Ni en la víctima, ni en el acosador.

Manejar los tiempos

El papel de los padres y madres es fundamental. Cuando son conscientes de la existencia del problema, hay que actuar rápido. En casos como el de Sergi puede ser decisivo. Cuando él consiguió contárselo a su familia era tarde. Ya habían pasado tres semanas desde que experimentara uno de los episodios más sórdidos, y su ropa había sido lavada varias veces. Las pruebas habían desaparecido, ni rastro de ADN. Era su palabra contra la de sus agresores.

A esta lacra le acompaña una justicia lenta e ineficiente. De los 11 agresores, sólo 4 se sentarán en el banquillo. El abogado de la familia pide para ellos 4 años en régimen de internamiento pero los hechos ocurrieron en 2018, cuando los niños tenían 15 años o menos. Ahora, al ser ya mayores de edad, se complica el proceso judicial porque "no se les puede juzgar con las condiciones de menores y no se les puede aplicar una pena cuando ha cambiado su condición".

No obstante, el problema no es la ley. Oria de Rueda asegura que la cuestión no es que sea necesario que se reforme la norma, si no que se aplique. Con eso, ya sería suficiente. Tal cual está la situación, los agresores de Sergi probablemente saldrán impunes y está por ver qué ocurre con el colegio, al que la Fiscalía acusa de ocultar los hechos. La acusación particular, por su parte, le pide una indemnización de 85.000 euros como responsable civil.

El abogado de la familia de Sergi, Juan Manuel Ruiz de Erenchun, ha explicado que la Fiscalía de menores no consideró que la escuela debiera ser imputada penalmente. De ahí que la solicitud de la indemnización en concepto de responsabilidad civil. Pilar, por su parte, está muy dolida con el centro en el que estudiaba su hijo, que no hizo nada para evitar los abusos. "Todo han sido mentiras, muchas mentiras", ha aseverado.

Su madre pide justicia

Para la madre de Sergi, las penas que se puedan aplicar a los acusados bajo la legislación del menor -en caso de ser condenados- son injustas ya que, ha dicho, "a los 14 años los chicos sabían perfectamente lo que estaban haciendo". No obstante, se han curado en salud y han avisado a su hijo de lo que puede pasar: "puede ganar o perder (el juicio)". Lo importante para ellos es que "cuando sea mayor sepa que hemos luchado hasta el final".

Según ha asegurado Pilar Joan, han recibido muy poca ayuda en el camino. "Nos sentimos engañados por la escuela, por educación y por Fiscalía", ha lamentado. Ellos solo piden "justicia" y su hijo "lo único que quiere es que le crean". Desde que corrieron los hechos, está traumatizado. Su madre señala que está "muy nervioso" y sufre una "fuerte depresión". Se pasan la vida entre hospitales.