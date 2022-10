El PSOE ha vuelto a desafiar a Unidas Podemos. Durante la celebración este martes de la Mesa del Congreso, el órgano encargado de ordenar el debate en la Cámara Baja, los socialistas se han sumado al Partido Popular y a Vox para retrasar, al menos una semana más, la tramitación de la ley trans alargando el periodo de enmiendas.

Todo ello a pesar de que el Ministerio de Igualdad, el que dirige Irene Montero, marcó que el periodo de enmiendas tenía que cerrarse con urgencia antes del día 19 de octubre. Es decir, este miércoles, para que la ley pudiera salir adelante antes de fin de año.

Montero, consciente de la división en el seno de los socialistas, había solicitado el trámite express de la norma para impedir que el sector feministas de Carmen Calvo pudiese añadir enmiendas.

Fuentes del PSOE considera que es necesario introducir "mejoras" en el texto para lograr "una ley garantista". La autodeterminación de género es el punto central de polémica de la ley ya que permitiría cambiarse de sexo, desde los 16 años, en el Registro Civil con una mera declaración personal y sin aportar informes médicos o psicológicos.

"No vamos a parar hasta lograrlo"

Desde Podemos, por su parte, reconocen en privado su enfado y esperan que la semana que viene el PSOE cambie de opinión y no se retrase más la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados. "No me cabe duda de que la ley trans será ley, y no vamos a parar hasta lograrlo", ha asegurado la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal.

La propia Irene Montero se pronunciaba en Twitter tras conocer la polémica asegurando que "es una mala noticia que PSOE y PP decidan retrasar la tramitación de la Ley Trans y de Derechos LGTBI. No podemos hacer esperar más a las personas trans y a la comunidad LGTBI para que sus derechos sean ley, sin un solo derecho menos. Este es el compromiso del Gobierno".

Es una mala noticia que PSOE y PP decidan retrasar la tramitación de la Ley Trans y de Derechos LGTBI.

No podemos hacer esperar más a las personas trans y a la comunidad LGTBI para que sus derechos sean ley, sin un solo derecho menos. Este es el compromiso del Gobierno — Irene Montero (@IreneMontero) October 18, 2022

Primer abandono

La decisión, además, ha causado la primera marcha. La exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, ha solicitado su baja en la militancia del PSOE. La activista trans había sido una de las voces más destacadas a favor de la ley dentro de partido socialista, chocando con el sector feminista en más de una ocasión, lo que le valió ser relevada en la lista a la Asamblea de Madrid, hasta el puesto 35, y no salir elegida.

Para Antonelli, el aplazamiento de la norma es "una nueva maniobra" que podría provocar "más recortes en la ley", y trasladaría su aprobación al próximo año "ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura".

De ahí que "exhorte e invoque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que vuelva a poner la ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de enmiendas y se continúe su trámite de urgencia, por la palabrada dada y el compromiso adquirido. Porque el socialismo si no es valiente no es socialismo, tal como decía Pedro Zerolo. Prolongarlo, solo va a provocar más dolor y sufrimiento a personas a las que definitivamente se nos ha marcado con una estrella de David".