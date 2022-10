La negociación entre PSOE y Podemos ralentiza la renovación del CGPJ: "Rosell es un señuelo para un candidato tapado"

La negociación entre el PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional avanza sin prisa, pero sin pausa. Sin embargo, en los últimos días se han encontrado con un gran escollo: la negociación bilateral entre los propios socialistas y sus socios de Gobierno, Podemos.

La formación morada ha vuelto a torpedear la buena sintonía entre el partido de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo presentando nuevamente como su candidata a vocal del CGPJ a la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. No obstante, el propio Feijóo dejaba claro este jueves que Rosell no puede ser elegida, ya que uno de los requisitos que se exigen para la renovación es que los candidatos no tengan cargos públicos o políticos, o que no los hayan tenido en los últimos meses o años.

Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Libertad Digital apuntan que "la presentación de Rosell como candidata por parte de Podemos es un señuelo para que el PP acepte posteriormente a otro candidato tapado de la formación morada con un perfil algo menos radical". Recordamos que en ocasiones anteriores, la formación morada postuló a Rosell e igualmente fue rechazada por los populares.

"El PSOE está manteniendo conversaciones con Podemos para convencerle de que no puede presentar a candidatos con perfiles políticos", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que la negociación entre el PSOE y el PP va por buen camino, pero se muestran prudentes. "La renovación del CGPJ va bien, pero en principio no va a ser inminente y podría retrasarse hasta final de mes. No obstante, no se puede descartar que los acontecimientos se precipiten de un día para otro".

Tal y como publicó este diario, entre las candidatas favoritas del sector ‘progresista’ para ser vocal del CGPJ se encuentra la magistradas María del Mar Serna. No obstante, al haber sido consejera de Trabajo durante el Gobierno socialista de José Montilla entre 2006 y 2010 "su perfil no es bueno y está al límite" para poder ser aceptado por el PP.

La polémica Victoria Rosell

Victoria Rosell es magistrada en excedencia de la asociación progresista Juezas y Jueces para la democracia, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Llegó incluso a ser postulada como ministra de Justicia por la formación morada.

Como titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas protagonizó un gran número de incidentes con los representantes del Ejecutivo en las Islas, a los que acusaba de actuar "al servicio del PP". Como juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros CIE de Gran Canaria, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía la acusaron de practicar diligencias que excedían sus competencias. Llegó incluso a impedir la devolución a Marruecos de dos inmigrantes a pesar de que no era competente para ello. En dicha ocasión, la Brigada de Extranjería recibió en un mismo día la misma orden, procedente del Juzgado nº 8 cuyo titular era Rosell y del 3, que era el que en realidad correspondía.

Fuera de los Juzgados también ha provocado fuertes enfrentamientos por su soberbia. Siendo diputada de Podemos protagonizó una lamentable escena en el aeropuerto de Gran Canaria en el 2016. Se presentó en el mostrador de información de AENA "con actitud soberbia, solicitando que se le abriese la sala de autoridades inmediatamente, para viajar a Madrid" en un vuelo que salía 45 minutos después. El empleado del aeropuerto le explicó que aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa sala, ya que "hay un protocolo de solicitud, que autoriza previamente la Delegación de Gobierno, siempre y cuando quien lo solicita tenga derecho a ello". La Guardia Civil le exigió que se identificara tras montar un enfrentamiento airado y Rosell le llegó a contestar "no me da la gana". Ella lo negó e intentó quitar hierro a la polémica que sin embargo, fue captada por las cámaras de seguridad.