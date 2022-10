Marruecos mantiene a 5.000 inmigrantes ilegales en las puertas de Melilla mientras exige aún más dinero a España

La estrategia de presión de Marruecos contra el Gobierno de Pedro Sánchez no parece tener fin. España acaba de aprobar una ayuda de 30 millones con destino a Rabat para el despliegue policial contra la inmigración ilegal. Pero no de nuestra policía, sino de la suya. Y lo ha hecho justo en medio de dos hechos: el primero, la exigencia de Melilla por parte de Marruecos ante Naciones Unidas; el segundo, la acumulación de 5.000 inmigrantes, según fuentes de Jucil, en su mayoría sudaneses, en las cercanías de Nador, junto a Melilla y con evidente permiso de Rabat.

Fuentes de la Guardia Civil destacan que los gendarmes marroquíes mantienen al inmenso colectivo bajo control con cargas puntuales, pero que les permiten continuar en las cercanías de Melilla. Y apuntan a que la explicación más probable es la de que Marruecos quiere más: más de los 30 millones. Y negocia con la presión de un nuevo salto a la valla.

La acumulación de inmigrantes ha vuelto desde hace unos diez días a las cercanías del monte Gurugú. Fuerzas marroquíes han intervenido ya para garantizar el control del colectivo, pero, evidentemente, los inmigrantes no habrían llegado hasta esa ubicación si no lo estuviese permitiendo Rabat. Y no se mantendrían sin el mismo consentimiento.

Desde la asociación de Guardia Civil Jucil afirman que el colectivo de inmigrantes en las cercanías de Melilla no ha dejado de crecer y que fuentes locales han estimado su número en 5.000 personas.

Según los datos en poder de los agentes españoles, los inmigrantes llevan días acercándose a las localidades de Berkan y Uxda, ubicadas al este de Nador. Y hay que recordar que el último asalto masivo a la valla de Melilla, el vivido el pasado 24 de junio, dejó un saldo de entre 23 muertos y más de 30 fallecidos, todos en lado marroquí, y se llevó a cabo por un colectivo de entre 1.700 y 2.000 personas.

El Gobierno, justo en medio de esa acumulación de inmigrantes, ha preferido engrasar las relaciones con Rabat por medio de un nuevo regalo: ha adoptado ya un acuerdo urgente por el que ha concedido una ayuda a Marruecos para pagar el despliegue de su policía en la lucha contra la inmigración ilegal. La citada ayuda asciende a 30 millones de euros, según ha explicado el propio Gobierno.

Y la referencia emitida por Moncloa ha aclarado que la subvención pretende contribuir a financiar los gastos de los despliegues operativos de Rabat, el mantenimiento del material empleado y los distintos servicios policiales marroquíes en las actuaciones de colaboración con España en la lucha contra el tráfico ilegal y la trata de seres humanos que tiene como destino la llegada a España.

Pero esa ayuda no parece haber colmado a Marruecos. "Siguen llegado inmigrantes a las inmediaciones de Melilla y eso sólo puede significar que Rabat mantiene la presión. No llegarían allí esas personas si el Gobierno de Marruecos no se lo permitiera", señalan fuentes de Jucil. De hecho, los regalos multimillonarios a Marruecos se han convertido ya en una respuesta clásica del Gobierno a las presiones de Rabat. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de hecho, confirmó en mayo de 2021 otro pago similar, de 30 millones, justo después de que más de 10.000 inmigrantes ilegales entraran en Ceuta con permiso de Marruecos.