Irene Aguiar, abogada especialista en derecho deportivo que, el pasado jueves, anunció que el Cabildo de Gran Canaria censuró el Congreso Estatal Mujeres y Deporte por una mesa en la que se abordaría la participación de transexuales en las categorías deportivas femeninas, ha declarado en Es la mañana de Federico de esRadio que "hay un miedo atroz a hablar de esto", que "las deportistas están obligadas a negar la realidad" y que tienen "miedo a ser canceladas".

Aguiar iba a intervenir en el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte, que se iba a celebrar en Gran Canaria y se iba a titular "La salud de las mujeres en el Deporte. Una visión global". La abogada integraría, junto a Laura Redondo y Fiona McAnena, la mesa "La defensa de las categorías deportivas femeninas. Una visión internacional".

Tal y como ha contado en esRadio, "hace un par de días, nos contactan a los ponentes y nos dicen que nos cancelan el Congreso". Aguiar ha dicho que a primeros de octubre, "el Cabildo de Gran Canaria contactó con la organización y dijo que mi mesa se tenía que anular". Se ofreció que participaran más ponentes, el Cabildo se negó y continuó en sus trece: "O se anulaba la mesa, o se anulaba el congreso. Y la organización, en un movimiento muy valiente, dijo: ‘Pues se anula el congreso. No vamos a aceptar esta censura en pleno siglo XXI’".

La asesora jurídica desconoce "si íbamos a hablar de la Ley Trans en esa mesa": "Me sorprende mucho esta censura. Luego ha salido el Cabildo, tanto el presidente como la consejera de Igualdad, diciendo que en esa mesa se iba a generar odio. Lo saben antes que yo".

Aguiar ha recordado que "los cuerpos de hombre y mujer son totalmente diferentes": "Decir que somos iguales es mentir. Es el dimorfismo sexual". También ha subrayado que "estamos hablando de deporte competitivo". "Para deporte recreacional, podemos establecer las reglas que queramos; pero en el deporte competitivo, en el resultado dependen cosas como los salarios, los patrocinios, becas, títulos…", ha añadido.

"Un proceso muy, muy complicado"

Una portavoz de Amanda, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada, ha participado en la tertulia especial del programa Es la Mañana de Federico de esRadio sobre la Ley Trans y las consecuencia tanto entre adolescentes con depresión como entre las deportistas que está teniendo tanto en España como en el resto del mundo esta cuestión.

La tramitación de la Ley Trans ha supuesto un problema para los dos partidos del Gobierno que están enfrentado en este proyecto personal de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La portavoz de Amanda ha contado su experiencia personal con su hija adolescente que antes de la pandemia era una chica con "dificultades" para relacionarse con niños de su edad y "nunca" había manifestado ningún tipo de problema con ser una niña. El inicio de la pandemia le coincidió con la llegada de la pubertad y "se aisló muchísimo". "Cada vez tenía menos relación sus amigos y empezó a volcarse en las redes sociales" y tenía "mayores síntomas depresivos", ha añadido.

Es cuando vuelve al instituto cuando "tiene mayores problemas" de relación con sus compañeros y "en un momento dado estando con una fuerte depresión" habló con sus padres y les dijo que lo que le pasaba es que "era un chico" y pide "todo el paquete". La portavoz de Amanda ha señalado que su hija pidió ser hormonada, que le empezaran a llamar con un nombre masculino y a negar su pasado como niña y a cambiar algunas cosas que habían ocurrido. "Ella nos hace todo un discurso de todo lo que necesita en un contexto de una depresión importante" ha explicado la madre que ha apuntado que a los familiares no les "cuadra" porque hasta ese momento ella nunca había manifestado ningún tipo de disforia de sexo.

Sus familiares la llevan a los médicos y los psiquiatras les dicen que además de ser una chica con "altas capacidades" tiene grados compatibles con Asperger y gracias a eso les explican los problemas de relaciones que tenía con sus compañeros y ella puede empezar a "entender lo que le estaba ocurriendo realmente". "A medida que le cuadro depresivo va remitiendo va entendiendo lo que está sucediendo y se ha ido reconciliando consigo misma", ha apuntado.

La portavoz de Amanda ha indicado que "es un proceso muy, muy complicado porque ves lo que estás viendo en casa no te cuadra con la transexualidad" y cuando "vas a las instituciones médicas con mucho miedo de encontrarte profesionales" que puedan inclinar la decisión hacia el lado incorrecto. En este sentido ha contado que podría haberse dado el caso de que ella declarase que "es trans" y que "sus padres no lo aceptan".

La suerte que ellos tuvieron en este caso es que "los profesionales investigaron" y vieron que la hija de la portavoz de Amanda no había tenido nunca ningún comportamiento que indicara que sufría una disforia de sexo. "Nos podríamos encontrar en un serio problema", ha añadido y ha asegurado que "eso está ahí y es un riesgo" porque podría haber sido derivada con otros profesionales en vez de con los psiquiatras que la atendieron.

Ha contado que han llamado a todos los ministerios para tratar de alertar de este problema y "la respuesta ha sido el silencio". También ha explicado que desde Amanda se han puesto en contacto con "todos los grupos parlamentarios" a los que les han enviado "un dossier extensísimo de lo que está ocurriendo en España y en otros países. Tienen toda la información. No van a poder decir que han legislado sin saber lo que ocurría". La portavoz de Amanda ha aclarado que desde su asociación no cuestionan "que existan personas transexuales ni personas que necesitan atención" pero ha denunciado que en este sentido no saben "muy bien" a "quien está respondiendo esta ley que desde luego no es a los transexuales sino a los intereses de los transactivistas".

"Está presente en el aula"

La presidenta de Amanda ha señalado también cómo está calando en las aulas y afecta a muchos adolescentes. Ha contado tiene dos variantes en los colegios e institutos. Una es que "el discurso queer inunda la sociedad" y que lo ves "en las series y la literatura" y, en este sentido, "el aula es un foco de contagio importante" porque toda esta ideología "está entrando bajo el paraguas de los talleres afectivo-sexuales, se ha dejado de atender a la igualdad entre hombres y mujeres y se están dando contenidos acientíficos sobre el género". "Utilizan de manera torticera la existencia de personas intersexuales", ha dicho.

El segundo problema que se encuentran en las aulas es que "este discurso social fomenta que un chico de estas edades plantea que quiere pronombres y que el grupo en el aula aplauda esto". "Le ven como un valiente" y para ellos "es muy cool. Esto refuerza a niños que tienen muchas dificultades en las relaciones sociales. Sienten que han encontrado un espacio".