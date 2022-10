Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, ha revelado en una entrevista en Canal Sur que no ha sido invitado al acto que está organizando Ferraz en Sevilla para conmemorar el próximo sábado el 40 aniversario de la mayoría absoluta de 1982.

Guerra ha declarado no tener "ni idea" del motivo de su ausencia mientras dejaba varias indirectas contra el actual Gobierno socialista y sus socios y confesaba que no le coge "por sorpresa". Las "ofensas no dependen del que las haga, sino del que las recibe", ha dicho al ser preguntado sobre si le ofende no haber recibido invitación. "¿Que yo no estaba hace 40 años?, estupendo, habría otros", ha añadido.

Sobre la victoria de las generales en el 82, ha considerado que "fue la fiesta de la libertad y la democracia" mientras que la larga etapa felipista constituyó, a su juicio, "una gran aventura". Entre medias, ha deslizado críticas a la política de ahora: "Hoy se ha convertido en un territorio hostil. Ahora no se va con alegría, sino con un poco de perspicacia; no hay alegría ni capacidad de invención".

Él ha dicho estar mucho más convencido de las posiciones de la izquierda, sobre todo, cuando ve esa presunta izquierda que bebe en "las fuentes de lo que en los años 30 llevó a Europa al precipicio", en un claro mensaje a Podemos, el partido junto al que gobierna Sánchez.

Preguntado sobre si cree que el presidente del Gobierno es más de izquierda que él, se ha limitado a apuntar que no le interesa el tema aunque sí ha considerado que el PSOE actual debería aprender todo del PSOE de hace 40 años a la vista de la mayoría tan amplia que logró.

La gente no acepta "monsergas"

En la entrevista, también Guerra ha sido muy crítico con las negociaciones con ERC que pueden desembocar en una rebaja de las penas por sedición. A su partido le ha avisado de que puede ser "dañino electoralmente" para el PSOE y de que "la gente tiene olfato" y no acepta "monsergas". "La gente tiene la mosca detrás de la oreja", y "si están negociando los Presupuestos y ponen encima de la mesa" ese asunto, "muy separado no creo que vayan", ha recalcado. La rebaja de penas a quienes han sido condenados por sedición, en alusión a los golpistas, resulta, a su juicio, "muy difícil, muy duro de aceptar".

También ha avisado de otra "monserga" que "ahora se oye todos los días", y que pasa por "decir que Bildu está haciendo lo que le pedíamos" los demócratas, "que dejara los tiros y viniera a las urnas". "Le pedíamos más cosas" a ese partido, "que condenara el terrorismo" de ETA, "que nos ayude a descubrir los asesinatos" de crímenes pendientes de aclarar, y ha comentado que "nada de eso hacen" desde Bildu.

En su opinión, son "asuntos tan delicados que en sí mismos necesitan mucha reflexión", y ha advertido de que "el electorado socialista anda un poco preocupado".