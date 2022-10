La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta sobre los contratos del marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, tras la denuncia presentada por el PP de Madrid.

Según el decreto de archivo de 11 páginas que firma el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, "atendiendo a la documentación obrante en los expedientes examinados, la información tributaria aportada a las presentes diligencias por la Unidad de Apoyo de la AEAT, informes de la Unidad de Apoyo de la IGAE e informe de la Unidad de Guardia Civil adscrita y de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por el fiscal instructor, Ilmo. Sr. D. Luis Pastor, no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada".

"Por otra parte y como atinadamente observa el fiscal instructor, respecto del contrato de PASD/BeeDigital con IGSS, se ha de descartar, de un lado, cualquier intervención de la vicepresidenta 1ª y ministra de Economía Da. Nadia CALVIÑO SANTAMARÍA en dicho procedimiento y, de otro lado, cualquier relación de jerarquía respecto del Ministerio de Seguridad Social, en tanto que ambos se hallan integrados en un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros, sin que exista relación de subordinación del Ministro de Seguridad Social respecto de la Sra. Calviño, de conformidad con lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno", añade.

"Sobre los dos avales concedidos por el ICO a la sociedad PASD/BeeDigital, con la información disponible tampoco se ha podido determinar participación alguna por parte de la vicepresidenta 1ª y ministra de Economía en dicho procedimiento; ni se han hallado vinculaciones entre los cargos públicos responsables de dicho organismo y la empresa avalada", apunta Anticorrupción.

Según la Fiscalía, "en cuanto al reconocimiento de la condición de Agente Digitalizador Adherido a la sociedad PASD/BeeDigital, también se ha comprobado que uno de los requisitos para ostentar dicha condición era precisamente estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Requisito que cumpliría la empresa con anterioridad a su acreditación como Agente Digitalizador, según se desprende del expediente examinado".

"No consta intervención de Calviño"

El decreto de archivo concluye que "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta 1ª y ministra de Economía Da. Nadia CALVIÑO SANTAMARÍA, en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital. Además de la inexistencia de la prohibición prevista en el artículo 71.1 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tampoco se daría una posible prohibición de contratar de la citada empresa con la Administración General del Estado, ya que esta empresa no se encontraría incursa en dicha prohibición por no concurrir las circunstancias que detalla el art. 71.1. g) de la Ley 9/2017 ni las obligaciones de abstención que establece el art. art. 23.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".

"En virtud de lo expuesto, a la vista de la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales y, en concreto, en lo que atañe estrictamente al ámbito de estas Diligencias de Investigación, de los delitos denunciados de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y, con arreglo a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 50/1981, de 30 diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en el art. 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de conformidad con la propuesta del instructor, IImo. Sr. Fiscal D. Luis Pastor Motta, ACUERDO el archivo de las Diligencias de Investigación 15/22", concluye.