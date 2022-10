PSOE y PP pisan el acelerador para renovar el CGPJ antes de que la reforma de la sedición frustre el acuerdo

PSOE y PP pisan el acelerador para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que la reforma del delito de sedición que negocia el Ejecutivo con ERC frustre el acuerdo.

Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Libertad Digital afirman que "la intención de socialistas y populares es cerrar la negociación para la renovación del CGPJ antes de terminar el mes de octubre, es decir, a finales de esta misma semana". "Desde este viernes 28 hasta el lunes 31 serán los días clave para conocer si la negociación fructifica y hay acuerdo", apuntan.

Eso sí, la negociación podría salir adelante o romperse de forma "definitiva". "Estamos en un punto clave, o se soluciona esta semana o no habrá acuerdo", aseguran. "Está todo puesto sobre la mesa, las dos partes conocemos cuál es la postura del otro, o se solventan esos flecos o no habrá acuerdo", explican desde el PP que aseguran que siguen luchando para que los nuevos vocales no tengan, o hayan tenido en los últimos años, relación con la política.

Preocupados por la negociación del Gobierno con ERC

Fuentes consultadas por LD señalan que las prisas se deben a que "el PSOE y el PP están muy preocupados por la negociación del Gobierno con ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023, especialmente por la reforma del delito de sedición. Este asunto puede estallar en mitad de las conversaciones e impedir el acuerdo del CGPJ. Hay que cerrar la renovación cuanto antes para evitar que haya más ruido, que condicione el pacto".

Desde el Partido Popular se han mantenido en la negociación a pesar de que conocen la intención de Sánchez de reformar el delito para beneficiar a los separatistas. "Son dos cuestiones distintas, que el PP quiere separar porque en cada una, el PP tiene un papel diferente", aseguran desde Génova. Los populares, eso sí, no quieren que aumente la presión sobre ellos si Sánchez da el paso en los próximos días porque sería "difícil" explicar por qué sigues negociando con un Gobierno que está favoreciendo a los separatistas".

Mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defenderá este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. El debate proseguirá hasta el jueves y al finalizar, se votarán las enmiendas a la totalidad. Para superar esta votación el Ejecutivo necesita rechazar estas enmiendas por mayoría simple.

Sin perfiles políticos en el CGPJ

Otro asunto que está planteando problemas en las negociaciones es la cuota de Podemos en el CGPJ. "Socialistas y populares están de acuerdo en que no se pueden incluir perfiles políticos como candidatos a vocales del CGPJ, pero Podemos no y sigue apostando por Victoria Rosell como candidata. Esto puede provocar que el PSOE deje fuera de la negociación a la formación morada para evitar que se frustre el acuerdo final con el PP. A cambio, Podemos recibiría concesiones en otros asuntos", destacan.

"Se siguen negociando los perfiles de los candidatos, ya que en seleccionar los nombres concretos se tardará poco, es como hacer un sudoku. Obviamente, se intentará evitar a toda costa que se filtre el nombre del posible candidato a presidir al CGPJ y el Tribunal Supremo, ya que podría ser impugnado el nombramiento ante la Sala Tercera del Alto Tribunal", añaden.

Recordamos que el CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018 y que en estos años se han producido numerosas negociaciones entre el PSOE y el PP que terminaron frustradas. En estas conversaciones se quiere cerrar también la renovación de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que dará la mayoría al denominado sector progresista. Por tanto, los nombres de los nuevos vocales del CGPJ y de los magistrados del Tribunal de Garantías podrían conocerse el mismo día.