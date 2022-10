Detienen a la pareja de Juana Canal casi 20 años después de su desaparición: "Me he quedado sin respiración"

Jesús P., quien fuera pareja de Juana Canal en el momento de su desaparición, ha sido detenido este miércoles en Torrejón de Ardoz, fruto de las nuevas pesquisas ordenadas por el juzgado de Ávila encargado del caso, a partir del hallazgo de unos huesos de Juana en un paraje cercano a Navalacruz en 2019, han confirmado fuentes de la familia a LD.

El dispositivo especial desplegado por la Policía y la Guardia Civil la semana pasada en la zona en la que dos senderistas encontraron un fémur y parte del cráneo de Juana Canal hace tres años, ha sido definitivo. Se hallaron nuevos restos óseos que -se apuntó- podrían ser de la vecina de Ciudad Lineal desaparecida el 2 de febrero de 2003 y pasaron a ser analizados.

"Han dicho que está casi todo", informó la hermana mayor de la víctima -Carmen- a este periódico. Ya informamos entonces de que la familia de Jesús, que para la familia de ‘Juani’ (como ellos la llamaban) siempre fue el principal sospechoso, tenía un fuerte vínculo con el municipio abulense donde se encontraron los primeros huesos. En las próximas horas, el arrestado será trasladado a una finca familiar cercana precisamente a ese lugar.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores del caso es que la víctima fuese asesinada en la vivienda de Ciudad Lineal en la que residía con el detenido en Madrid y que una vez muerta su cadáver fueses trasladado. De hecho, el pasado mes de septiembre se realizó una inspección en profundidad de ese piso, ubicado en la calle Boldano del barrio madrileño de Pueblo Nuevo, en busca de pruebas.

La reacción de familia

La detención ha sido acogida por la familia con la esperanza de que el caso se resuelva y se haga justicia, porque la desaparición prescribirá en febrero de 2023. "Me he quedado sin respiración", reconoce una de sus sobrinas en declaraciones a LD. Ya casi no contaban con que se pudiera coger al culpable. "Me costaba confiar en que pudieran llegar a detenerle, han pasado 20 años", exclama.

"Ha sido una triste alegría, porque no lo podemos celebrar con ella", añade. Juani, que hace dos días hubiera celebrado su cumpleaños, tenía 38 años cuando desapareció y dejó un gran vacío para sus seres queridos. Tanto es así que su hijo mayor, Sergio, no lo pudo superar. Murió hace 8 años sin saber que aparecerían unos huesos de su madre y que no supo nada más de ella porque la habían matado.

Cabe recordar que el día en que Juana desaparece, es él quien encuentra en el piso familiar una carta en la que la pareja de su madre le decía que ella se había marchado después de una "discusión". Inicialmente, se barajó la posibilidad de que se hubiese marchado voluntariamente. Esto se descartó totalmente cuando aparecieron sus huesos a 5 kilómetros de Navalacruz, en la provincia de Ávila. Jesús, nos recuerdan, fue "la última persona que la vio con vida".